Code geel door heel Nederland! Let dus goed op!

Er is weer eens een code geel afgegeven. Als je naar buiten kijkt, zie je waarom.

Wie naar buiten kijkt zal het zijn opgevallen: er hangt nog al een mistbankje. In het hele land is dat op dit moment het geval. De reden daarvoor is simpel, nog altijd rijden te weinig automobilisten elektrisch en eten ze te veel goedkoop kippenvlees. Ofzo.

De mist kan in veel gevallen behoorlijk dicht zijn op het moment. Het KNMI (Koninklijk Nedreland Meteorologisch Instituut, mocht de vraag voorbij komen in Trivial Persuit) geeft daarom ook code geel af.

Code Geel

Daarbij kan het zicht minder dan 200 meter bedragen. In de meeste gevallen is dat lokaal, maar wees er dus op voorbereid. Het verkeer kan hiervan hinder ondervinden. Op de meeste plaatsen zal de mist pas verdwijnen tegen het middaguur. Wat je moet doen is natuurlijk simpel: pas je snelheid aan op de omstandigheden.

Ook handig is het om net even wat meer afstand te houden. Zeker als je een dichte mistbank inrijdt kan het zicht ineens flink afnemen. Het hangt een beetje af van waar je je bevindt in Nederland wanneer de het weer opklaart. In sommige gevallen kan het namelijk tot het middaguur duren.

Wanneer mag je ook alweer mistlichten voeren?

Het mistachterlicht mag je alleen gebruiken als er sprake is van zeer dichte mist of sneeuwval. Let op, alleen als het zicht minder dan 50 meter is mag je ‘m dus aanzetten. Daar is vandaag dus nog geen aanleiding toe. De mistlampen aan de voorzijde mogen gebruikt worden als ‘het zicht ernstig belemmerd wordt’, ongeveer 200 meter of minder. In sommige situaties zou je die dus wél mogen gebruiken. Als de mistlampen aanstaan, hoef je niet je dimlichten aan te zetten.

Tot het einde van de middag zit je redelijk safe vandaag, maar het KNMI verwacht dat er vanavond toch weer kans op veel mist en nevel. Dus als je vanavond terugrijdt naar huis, let ook even goed op.

Via: KNMI.