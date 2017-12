VW-topman wil snelheidslimiet op Autobahn

Is het uit met de pret?

In een recent interview met het Duitse Handelsblatt worden twee invloedrijke figuren binnen Volkswagen een aantal kwesties voorgelegd. Er wordt gesproken over de toenemende interesse rondom e-mobility, rijverboden in steden en mogelijke snelheidslimieten. Voor wat betreft dit laatste punt voorzien beide heren veranderingen aan de horizon, al zijn ze het niet eens over de mate waarin Duitsland hun zaken gaat aanpassen.

Matthias Müller, CEO van Volkswagen, stelt vrij luchtig dat er in de nabije toekomst best eens een beperking van de snelheid kan komen. De manier waarop hij het brengt doet vermoeden dat het nog wel even kan duren voordat we een dergelijke verandering überhaupt gaan zien. Zijn collega, Georg Kell, heeft er een harder hoofd in. De voorzitter van de duurzaamheidsraad van VW werd eveneens ondervraagd en lijkt het niet meer dan logisch dat er een snelheidslimiet komt.

Volgens Kell is het niet hebben van een snelheidslimiet niet meer van deze tijd. Hoewel het onderwerp nog niet in de raad is besproken, is Georg ervan overtuigd dat de kenmerkende snelheden binnen enkele jaren zullen verdwijnen. Zo verteld hij aan Handelsblatt:

Dat is een gevoelig onderwerp. We hebben er nog niet over gesproken in de VW adviesraad. Maar ik ben ervan overtuigd dat deze Duitse functie de komende jaren moet verdwijnen. […] Maar laten we eerlijk zijn: in werkelijkheid zijn er vandaag de dag op de meeste snelwegen al beperkingen.

De twee topmannen zijn overigens niet de enige die op een snelheidslimiet zitten te azen. Enkele jaren geleden kwam namelijk naar buiten dat de Duitse bevolking het eveneens een aangename verandering zou vinden. Overigens zou een invoering van een dergelijk limiet ervoor zorgen dat de rechter weer logische beslissingen zal maken.

Met dank aan Jan voor de tip!