Compacte diesel voor de lange afstanden – AB Advies

En compacte diesel om VEEL kilometers mee te maken. Waar moet je in hemelsnaam voor kiezen?

Het is wel grappig: vanuit alle hoeken krijgen we te horen dat diesel helemaal deaud is. Niemand schijnt meer een zelfontbrander te wensen. Dat hele dieselgate verhaal heeft het proces alleen maar versneld. Afgelopen maand was het dan zo ver: in Europa is de EV populairder dan de diesel. En weet je, in heel erg gevallen is dat helemaal prima. Elektrische auto’s worden telkens beter: de laadtijden krimpen terwijl de range toeneemt.

Compacte diesel voor 48.000 km per jaar

Je hebt er alleen niets aan als je een gebruikte auto koopt. Want als je nu 10-15 mille stuk wil slaan op een auto, is er niet veel keuze voor EV’s. Ja, een BMW i3 of Nissan Leaf. Beide zijn niet ideaal als je meer dan 100 km per dag rijdt. Dat wordt dan al gewoon serieus spannend. Voor Autobloglezer Jeroen is een elektrische auto niet handig. Hij rijdt namelijk 48.000 km per jaar. Dat is inderdaad heel erg veel.

Jeroen rijdt zijn kilometers op dit moment in en Renault Clio die tot nu toe erg betrouwbaar is gebleken. De auto heeft nu 350.000 km gelopen en het is tijd voor wat nieuws. Hij kan de auto auto voor 1.000 a 2.000 oplappen en er verder mee rijden, of direct investeren in een nieuwe occasion die net eventjes wat frisser is. Cruise control en climate control zijn een must en als het kan mag er wel een dimmende binnenspiegel op.

Wensen en eisen voor een compacte diesel:

Huidige / vorige auto’s: Clio III dci, 2011 Koop / lease: Koop Budget: 12.500 euro Jaarkilometrage: 48.000 km Brandstofvoorkeur: Diesel/LPG Reden aanschaf andere auto: Kilometerstand van de Clio (meer dan 350.000 km) Gezinssamenstelling: 2 (nog) Voorkeursmerken / modellen: Clio IV Estate No-go merken / modellen: De meeste Aziatische merken (m.u.v. Mazda)

Renault Clio Estate 1.5 dCi Ecoleader Limited

€ 11.999

2018

80.000 km

Wat is het?

Een B-segment stationwagon! Dat zijn er niet veel, naast de Clio kun je ook kiezen uit een Skoda Fabia. Tussen die twee krijgt de Renault onze voorkeur. De dieselmotor in de Renault heeft betere manieren en de Clio heeft een fijner onderstel. Je merkt aan de isolatie en items als dempers dat de Fabia wat goedkoper is dan een vergelijkbare VW. Enfin, de Clio. Wat heel erg knap is, is het design. Dit is gewoon een knappe auto om te zien. De Clio III Estate zag er maf uit, maar dit is puik gedaan. In het budget kun je op zoek naar een luxe exemplaar met weinig kilometers.

Hoe rijdt het?

Voor een B-segment auto heel erg goed. Relatief gezien is de Renault het een stille en comfortabele auto. De 1.5 diesel is in een A-Klasse of Talisman wat krap bemeten, maar een heel erg goede match met deze Clio. Met name door het lage gewicht en hoge koppel kom je meer dan gemakkelijk mee met het verkeer. Wel is het zo dat het echt een B-segment auto is qua verfijning. Ja, het is goedkoop kilometers maken, maar hoeveel bespaar je nu werkelijk door in een B-segment auto de wereld rond te rijden? Een compacte diesel lijkt de oplossing te zijn, om zo kosten te besparen, maar is dat ook zo?

Kosten

Verbruik: 1 op 21,74

Brandstof: € 332 per maand

Gewicht: 1.157 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 111

Verzekering: € 65

Kosten per maand: € 508

Onderhoudsprognose

Gunstig. Compacte diesels bouwen kunnen Fransen over het algemeen wel. Ook is de Clio een behoorlijk betrouwbare auto. Datgene wat kapot gaat, is relatief eenvoudig en voordelig te fixen. Ook is het een kleine lichte auto, dus heb je over het algemeen gunstigere kosten qua banden, remmen en dergelijke.

Afschrijvingsprognose

Ja, dit is een beetje tasten in het duister. Iedereen zegt dat diesel dood is. Dat betekent dat ze nieuw nauwelijks verkocht worden. Gebruikt is het aanbod vrij klein. Dus in principe zouden we zeggen: een diesel met veel kilometers is over een jaar of vier echt niet te slijten. Maar er zullen altijd wel een paar veelrijders zijn die er wel eentje kunnen gebruiken.

Mini Clubman D Clubman Chili (F54)

€ 12.950

150.000 km

2016

Wat is het?

De Mini Clubman is een bijzonder geval. De reguliere Mini is een B-segment auto, de Clubman is eigenlijk een C-segment auto. Dus wel een compacte diesel, maar niet zo compact als je zou denken. Niet alleen is ‘ie langer, maar ook aanzienlijk breder. Nu zorgt dat voor rijeigenschappen die niet echt bij een Mini passen (komen we zo op terug), maar het is wel een meer volwassen auto. De Clubman is ook aanzienlijk praktischer dan de hatchback, maar ja, bijna elke auto is praktischer dan een Mini hatchback.

Hoe rijdt het?

Voor een Mini niet zo leuk of vermakelijk. Maar het zijn wel heel erg fijne auto’s voor de langere afstanden, zeker met de (optionele) sportstoelen, die zijn geweldig. Er is aanzienlijk meer rust aan boord dan een reguliere MINI. De motor is geen onverdeeld genoegen. De 1.5 driecilinder is een bromtol waar je niet blij van wordt. Maar hey, het is een potig blokje, de prestaties zijn prima. Ook het verbruik is uitstekend, zeker op deellast kun je ongelooflijke cijfers halen.

Kosten

Verbruik: 1 op 19,12

Brandstof: € 377

Gewicht: 1.295 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 124

Verzekering: € 65 p.m.

Kosten per maand: € 566 p.m.

Onderhoudsprognose

Je kan van MINI’s veel zeggen, maar niet dat het onderhoudsvrije auto’s zijn. Nu zijn de F-series aanzienlijk degelijker dan de R-Series, maar alsnog zijn er wel wat aandachtspunten. Check hieronder welke dat zijn:

Afschrijvingsprognose

Hier kun je je geluk weer op, want Mini’s zijn doorgaans zeer waardevast. Maar alles is relatief, want over vier jaar heb je 350k op de klok staan en dan kunnen de waardes weer alle kanten op.

Volvo V40 D4 R-Design

€ 11.945

2015

130.000 km

Wat is het?

Aanvankelijk was dit onze YOLO in de zoektocht naar een compacte diesel. Want een luxe Volvo met een krachtige motor, dat moet toch wel een YOLO-mobiel zijn, nietwaar? Dat viel dus kennelijk heel erg mee! Vandaar dat ‘ie er gewoon tussen staat. De Volvo V40 staat op een doorontwikkeling van het oude Focus-platform van de C30. Dat betekent een prima sturende auto, alhoewel de Volvo iets meer op lange ritten en comfort is afgesteld. De motor is een overblijfsel van het 14%-bijtellingstijdperk. Aanvankelijk was het de D2 waarbij de 0-100 km/u sprinttijd in minuten werd gecommuniceerd, maar de D4 was de gene die je wilde hebben.

Hoe rijdt het?

Uit de kunst. Zeker in dit gezelschap. Zoals gezegd is het een comfortabel afgestelde auto, ook de R-Design is niet bovengemiddeld sportief. Dat geldt ook voor de sportstoelen, die erg prettig zijn voor de lange ritten. De 2.0 viercilinder met 190 pk is een heerlijkheid. Veel vermogen, veel koppel en prima manieren. Het verbruik is eveneens prima voor elkaar. Natuurlijk, het is ietsje duurder om 50.000 per jaar mee te rijden, maar je doet jezelf er wel een plezier mee.

Kosten

Verbruik: 1 op 18,38

Brandstof: € 392

Gewicht: 1.364 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 137

Verzekering: € 70

Kosten per maand: € 599

Onderhoudsprognose

De Volvo V40 is een auto waarvan er een hele hoop zijn gereden, eerst in de lease, daarna als occasion voor de particuliere markt. Dat betekent dat er enorm veel informatie beschikbaar is voor de dingen die mis kunnen gaan.

Afschrijvingsprognose

Da’s niet al te best. Het hele land zit vol met V40 diesels. Van alle V40 diesels is de R-Design met 190 pk wellicht de meest geliefde. Maar na vier jaar en 2 ton erbij blijft er niet heel veel over van de restwaarde. Sterker nog, die zal dermate laag zijn dat je gewoon zolang mogelijk door blijft rijden. Het feit dat je van de handel maar twee mille krijgt over een paar jaar en twee ton aan kilometers, wil niet zeggen dat je voor dat geld een gelijkwaardige auto koopt.

YOLO: Mercedes-Benz E250 CDI Coupé (C207)

€ 11.500 (Duitsland, particulier)

2011

180.000 km

Wat is het?

Ja, we gaan nu wat geks opperen: de E-Klasse Coupé. En niet alleen omdat @bart1976 en ondergetekende telkens een reden bedenken om er eentje te kopen. Dit is niet echt een compacte diesel, alhoewel het stiekem wel meevalt. Wat iedereen weet: die is een C-Klasse chassis met een E-Klasse exterieur en interieur. Wat niet iedereen weet is hoe ongelooflijk zuinig deze auto’s kunnen zijn. Het is overigens wel zaak om getunede exemplaren te mijden. Het meest ideaal is een beige E220 Elegance met een bruin interieur en kleine wielen.

Hoe rijdt het?

Majestueus! In dit gezelschap is dit verreweg de fijnste auto voor de lange afstanden. De prestaties zijn door de gunstige aerodynamica ook likkebaardend goed. De topsnelheid is namelijk begrensd op 250 km/u! Het verbruik lijkt op papier niet zo heel erg goed, maar op asfalt is dat juist wel het geval. Met name op snelwegen kun je de auto erg zuinig rijden. Doe je veel stadsverkeer en B-wegen, is de Clio wel aanzienlijk zuiniger. Het voordeel is dat zelfs de niet heel erg luxe exemplaren voorzien zijn de items die je graag wenst.

Kosten

Verbruik: 1 op 15,58

Brandstof: € 463

Gewicht: 1.595 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 163

Verzekering: € 80

Kosten per maand: € 706 p.m.

Onderhoudsprognose:

Laat je niet afschrikken door de kilometerstand. Deze Mercedes is namelijk net ingereden. 4-5 ton haal je met kinderlijk gemak en als je het onderhoud een beetje nauwkeurig bijhoudt kom je nog wel verder. Dat gezegd hebbende, het onderhoud zal duurder zijn dan dat van een Renault Clio, alhoewel in veel gevallen het nog best meevalt bij deze aandrijflijn.

Afschrijvingsprognose

Dit is een bijzondere auto en dat moet je verwachtingspatroon zijn. Er staan op dit moment enkele exemplaren te koop met 4-5 ton die alsnog 6-8 mille moeten opbrengen. Dat zal wel niet de handelsprijs zijn, maar een Mercedes-Benz verkoop je eigenlijk altijd wel.

Conclusie:

We kunnen niet bij mensen in de portemonnee kijken. Daarbij is autorijden in Nederland dermate krankzinnig duur dat het niet vreemd is dat men zo goedkoop mogelijk wil rijden. Nuchter beschouwd is de Clio je die van plan bent te gaan kopen een prima alternatief. We vragen ons wel af in hoeverre je het moet willen. Voor een relatief klein bedrag per maand rijd je in een grotere, luxere, fijnere, comfortabelere en snellere auto. Ondanks dat die Mercedes heel erg gaaf is, lijkt een C-segment hatchback met een tweeliter viercilinder diesel de beste keuze als je alles tegen elkaar afweegt. Aan de andere kant: voor slechts 200 euro per maand meer rijd je in een van de gavere Mercedessen van de afgelopen 15 jaar…