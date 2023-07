Red Bull is regels te slim af voor sidepod update

Red Bull komt dit weekend met een grote update op de RB19. Maar hoe kan dat, binnen de regels omtrent tijd in de windtunnel?

De Formule 1 is natuurlijk extreem gaaf. Maar de sport kent ook zijn nadelen. Niet zelden is één team dominant. En als dan binnen dat team ook nog een van de coureurs duidelijk beter is dan de ander en/of aangewezen is als ‘de eerste man’, wordt het wel een beetje saai. Als je een fan bent van het Nederlandse of Oostenrijkse volkslied, kan je zondagmiddag de (F1)TV aanzetten. Groot kans dat ze beide weer voorbij komen.

NBA

De Amerikaanse overlords van de sport, die de boedel overnamen van Bernie, vonden dit allemaal niet echt tof. In de grote Amerikaanse league’s zijn er vaak maatregelen die voorkomen dat een team jarenlang domineert. In de NBA bijvoorbeeld mag een team niet meer dan een bepaald bedrag uitgeven aan salarissen per jaar. Dit voorkomt dat de Lakers of Knicks, die opereren in de grootste markten, simpelweg eindeloos geld uitgeven aan de beste spelers en dus winnen. Er zitten een heleboel haken en ogen aan deze beperking, maar in basis werkt het zo een beetje.

Regels om het veld gelijk te maken

In de Formule 1 is nu ook zo’n systeem ingevoerd. Niet alleen met limieten aan de uitgaven, maar ook met een soort staffelformule voor de hoeveelheid tijd die teams in de windtunnel door mogen brengen. Hoe beter de resultaten van een jaar eerder, hoe minder tijd men krijgt in de windtunnel. In theorie zouden de teams zo langzamerhand naar elkaar toe moeten groeien.

Windtunnel

Omdat Red Bull vorig jaar glorieus eerste werd, heeft het voor dit jaar dus de minste tijd in de windtunnel. Dat werd nog enigszins geëxacerbeerd door de straf die Red Bull kreeg vanwege het breken van het budgetcap. Het schetst dan ook de verbazing van velen, waaronder Lewis Hamilton, dat het team de RB19 voorziet van een steady stroom aan updates. Ook dit weekend weer in Hongarije, waar Red Bull nóg dominanter zal zijn dan ze al waren door aanpassing van de sidepods.

Red Bull vindt de maas in de regels

Sam Collins van F1TV denkt te weten hoe Red Bull de sidepods grotendeels buiten de regels omtrent windtunneltijd heeft kunnen updaten. Er zit namelijk een maas in de wet:

Red Bull heeft de reglementen nauw gelezen. Door de inlaat van de sidepod aan te passen, hebben ze ook alles wat onder de sidepod zit veranderd. Dus de koelelementen, de radiators en de warmtewisselaars. Alles dat te maken heeft met de koeling van de power unit is aangepast. Dat is waar de reglementen heel interessant zijn. Als je namelijk die onderdelen ontwikkeld ónder het bodywork, dan wordt dat niet meegerekend als tijd die je mag besteden in de CFD of de windtunnel. Sam Collins, huistechneut van F1TV

Downforce Red Bull RB19

Wat Red Bull niet mocht doen is vervolgens direct meten wat deze aanpassingen deden met de downforce. Maar wat wel gemeten mocht worden, is de luchtgeleiding door de sidepod, de temperaturen en de verschillen in luchtdruk door het koelsysteem. Knappe koppen kunnen uit deze metingen indirect wel wat zeggen over de downforce. Los van het feit dat Red Bull alsnog een klein stukje windtunneltijd kan gebruiken om achteraf alsnog de downforce direct te meten.

Het verschil?

Het is dus een grijs gebied waar Red Bull, geheel volgens de traditie van de Formule 1, handig gebruik van heeft gemaakt. Is dit het verschil tussen de kampioen en de losers? Laat het weten, in de comments!