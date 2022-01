“Verlies Hamilton goed voor de sport”

Het verlies van Hamilton was goed voor de sport, aldus Sjaak Nieuwdorp.

Het leuke aan de Formule 1 is dat het eigenlijk nooit ophoudt. Ja, er is nu even een winterpauze. We wachten op de start van het nieuwe seizoen. Maar mede dankzij de discutabele seizoensafsluiter gebeurt er nog genoeg voor en met name achter de schermen.

Op dit moment speelt de zaak bij de FIA, dat zorgt voor voldoende reuring in het F1-wereldje, alhoewel er nog niets officieel is mede gedeeld.

Goed voor de sport

En als er niets aan de hand is, dan hebben we gelukkig Jacques Villeneuve nog. De wereldkampioen van 1997 is altijd wel goed voor een paar sappige quotes. Aan het Britse Autosport zei hij het volgende:

Het einde van het seizoen was goed voor de sport. In die zin dat het de toon zet voor het nieuwe seizoen. Nu moet Lewis zichzelf terugvechten om alsnog die achtste wereldtitel binnen te slepen. Hij zal veel agressiever moeten zijn om het winnen. Uiteindelijk heeft het wel voldoende aandacht in de media gekregen. Het was een klein beetje controversieel, maar dat is altijd zo als het aankomt op de laatste race. Jacques Villeneuve, won ook het WK in de laatste race.

Revanche

Het verlies voor Hamilton is dus voor ‘het grotere’ goed beter. Lewis Hamilton kan volgend jaar sportieve revanche nemen. Maar gaat hij wel terug komen? Daar is Jacques nog niet zo zeker over:

Wie zal het zeggen? Niemand had verwacht dat Nico Rosberg niet terug zou komen. Hij werd op een ochtend wakker en vertelde iedereen dat hij geen passie maar had voor het racen. Het is best een lastige situatie om in te schatten wat er rondspeelt in iemands hoofd. Zeker als een seizoen zo lang duurt. Je hebt het gevoel dat het een bepaalde kant op gaat en ineens pakt het anders uit. Dan heb je het gevoel dat het van je afgepakt wordt. Jacques Villeneuve, sluit een ‘Rosbergje’ niet uit

Max verdiende kampioen

Villeneuve begrijpt het wel, alhoewel – pikant genoeg – hij in 1997 aan het langste eind trok tijdens de laatste race van dat seizoen. Toen zou uiteindelijk Schumacher niet in de buurt komen, want dankzij zijn onsportieve actie werden al zijn punten van dat seizoen hem ontnomen. Of Verstappen de terechte kampioen is, is Jacques gelukkig heel duidelijk:

Ik denk dat het een beetje afhangt of je een fan bent van Verstappen of een fan van Lewis. Het was heel erg spannend en als je bekijkt hoe het gehele seizoen is verlopen, verdiende Max de wereldtitel. Hij zat er het hele jaar bovenop – race na race. Jacque Villeneuve, herkent rauw racetalent als hij het ziet

Waarvan akte!

Via: Autosport.