Max Verstappen gooit 24 uur van Le Mans in het putje

Max Verstappen is het nieuwe racejaar gestart met een knal…en gooide daarmee de 24 uur van Le Mans in het putje.

Na een jaar noeste arbeid wordt het langzaam maar zeker weer tijd voor Max om zich voor te bereiden op aankomend seizoen. Max heeft even wat rust en relaxatie gepakt in Brazilië en Miami met zijn dinnetje, maar kroop dit weekend weer achter het stuur. Althans, achter het virtuele stuur in ieder geval. We leven immers in een moderne wereld.

MV1

Samen met zijn teamgenoten Felix Rosenqvist, Atze Kerkhof en Maximilian Benecke kwam Max in actie met de Team Redline nummer 123. De zaken liepen eigenlijk voorspoedig. Max Emilian miste weliswaar de pole position op twee duizendsten van een seconde, maar pakte bij de start de leiding. Dankzij de epische skills van MV1 en zijn teammaten, ging de equipe vervolgens op jacht naar de zege.

Onachtzaam momentje

Na 7 uur racen, ging Max aan de leiding, met een voorsprong van één minuut op de nummer twee in de race. Doch de Nederlander deed toen een Saoedie-Arabiëëtje en klapte zijn digitale bolide de muur in. Bij de Ford chicane opkomen rechte stuk, had onze held al de hele race veel tijd gewonnen door de kerbstones agressief aan te vallen. Nu stuiterde hij er in een onachtzaam momentje net iets té hard overeen, raakte de muur en verloor daarbij een wiel. Einde race.

Team Redline toch blij

Team Redline was wel succesvol met Jeffrey Rietveld in de LMP-klasse en Rudy van Buren in de GTE-klasse. Teambaas Atze Kerkhof was dan ook alsnog tevreden met het resultaat. Hoewel menigeen ‘van een zekere leeftijd’ nu zal denken ‘lekker boeiend, dat gamen’, is de blijdschap van Atze te begrijpen als je het startveld in ogenschouw neemt.

One Pablo en co

Naast Verstappen deden bijvoorbeeld ook verschillende IndyCar-, F2-, DTM en Formule E- en W Series helden (m/v) mee. We noemen bijvoorbeeld Juan Pablo Montoya, Alex Palou, Sage Karam, Louis Deletraz, Sergio Sette Camara, Oliver Rowland, onze Beits en de uiterst getalenteerde Fabienne Wohlwend.

Enfin, Max Verstappen zal de scherpte nog even moeten terugvinden. Gelukkig heeft hij daar nog een dikke twee maanden voor, dus dat komt vast goed. Check de klappperrrrrrrr hieronder.

Dank Robbert voor de tip!