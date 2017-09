Continental roept gevaarlijke banden terug

Even oppassen als je onlangs nieuwe sloffen hebt gehaald.

Duitse bandengigant Continental roept een zwik Premium Contact 6 banden terug. De reden is dat door een productiefout de materiaalmix van de banden niet juist is en het loopvlak van de walsen zodoende kan vervormen. Daarbij kan de band in aanraking komen met de auto en wordt de handling negatief beïnvloed, met name bij hoge snelheden. Niet wat je wilt uiteraard.

In totaal betreft het in Europa 4.260 banden in de maat 245/45 R18 Y XL. Gek genoeg kennen alleen banden gemaakt in week 50 van vorig jaar (DOT-code: DOT 6G8U D6R9 5016) en week 16 van dit jaar (DOT-code: DOT 6G8U D6R9 1617) het probleem. De kans is dus klein dat je zo’n set hebt, maar temeer daar het een bandenmaat is die je normaal gesproken niet op de traagste auto’s terugvindt, is het handig om even goed te checken of je wel ordentelijk rubber onder je auto hebt liggen.

Continental, dat in Nederland vertegenwoordigd wordt door Pon, meldt dat ze niet op de hoogte zijn van ongelukken ten gevolge van de technische problemen. Uit voorzorg willen ze echter de banden toch kostenloos wisselen.

Image-Credit: Bentley Continental GT met een lekke band ter illustratie via autojunk