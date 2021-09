Bentley Continental is officieel geen ouwelullenbak meer

De Continental GT gaat de Volkswagen Golf R achterna en is nu af fabriek met een Akrapovič-uitlaat te bestellen.

Bentley is altijd een beetje een ouwelullenmerk geweest, oneerbiedig gezegd. Dat had er natuurlijk alles mee te maken dat je een flink vermogen opgebouwd moest hebben om een exemplaar aan te schaffen. En dat kost nu eenmaal tijd.

Vandaag de dag zal de gemiddelde leeftijd van de Bentley-koper nog steeds vrij hoog liggen. Toch kun je je tegenwoordig ook in een Bentley vertonen als je op jongere leeftijd al succes hebt gevonden. Daarvoor moet je misschien een bezoekje brengen bij een tuner of wrapper, maar Bentley wil je ook gerust een handje helpen. Je kunt bijvoorbeeld gewoon zwarte accenten en carbon accessoires af fabriek bestellen.

Kennelijk heeft Bentley geen behoefte meer om hun imago als stijvol merk in stand te houden, want wat is er nu ook af fabriek leverbaar? Akrapovič-uitlaten. Daarmee gaat de Continental dus de Golf R achterna, die ook af fabriek met Akra’s leverbaar is. Dat is alleen wel een auto met een hele andere doelgroep. Althans, dat zou je denken.

Het Akrapovič-uitlaatsysteem is alleen leverbaar op de Speed (met W12 dus) en is volgens Bentley gebaseerd op dat van de Continental GT3 Pikes Peak. Omdat het een titanium uitlaat is heb je naast extra geluid ook nog eens een gewichtsbesparing van 7 kg. Dan heb je dus een auto die nog maar 2.266 kg weegt in plaats van 2.273 kg. Toch lekker.

Je bent ongetwijfeld benieuwd hoe de W12 klinkt door een Akrapovič-uitlaat, maar helaas vond Bentley het niet nodig om een video bij het persbericht te doen. Je zult dus even af moeten wachten tot je het eerste exemplaar tegenkomt in de P.C. Hooftstraat of op de Meent.

Het is trouwens niet voor het eerst dat Bentley samenwerkt met de Sloveense uitlatenboer. De Continental GT3-R was ook voorzien van Akra’s en vorig jaar werden deze al leverbaar op de Bentayga.