Pon koopt zich in bij Amerikaanse autogroep

De mannen uit Leusden willen groot worden in de mobiliteitssector van de US of A en dus is er een belangrijke overname wat betreft de verkoop van Bentleys, Lamborghini's, Porsches en Audi's.

IndiGo Auto Group is een verzameling van tien verkooppunten die bovengenoemde merken verkoopt in Noord Amerika. De groep heeft vestigingen in Palm Springs, St. Louis, Rancho Mirage (Californië) en Houston. In Houston zijn ze bijvoorbeeld in het bezit van Amerika’s grootste Lamborghini-dealer. Ook opende Indigo Auto Group een week geleden één van de grootste Porsche dealerschappen in de wereld.

Het inkopen in Indigo Auto Group is niet het eerste wapenfeit van Pon in ‘Murica, want eerder werden er al een aantal fietsmerken overgenomen, waaronder Faraday (e-bikes), Santa Cruz en Cervélo. Ook worden er echte Gazelle en Kalkhoff e-bikes verkocht in de snel groeiende Amerikaanse e-bike markt. Enorm populair natuurlijk, e-bikes. Zeker in een land als Amerika, waar je hand uit het raam steken in de drive through om je eten aan te pakken, vaak de grootste inspanning op een dag is.

Maar terug naar de autootjes. Pon importeert natuurlijk de merken Audi, Bentley, Lamborghini en Porsche al in Nederland. Pon neemt nu een strategisch belang in IndiGo Auto Group, dat een verwachte omzet heeft van 700 miljoen dollar in 2017. De bedoeling is dat dit strategisch belang resulteert in een volledige overname. Daarmee maakt Pon de eerste stappen wat betreft autoverkoop in de Verenigde Staten en Pon kennende zullen ze het daar niet bij willen laten.