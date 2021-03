De Bentley Continental GT Speed is terug - Autoblog.nl

Bentley voelt de Need for Speed. Daarom is er nu weer een bloedsnelle Bentley Continental GT Speed.

Waar de eerste generatie Continental nog een tamelijk lomp apparaat was, is de auto inmiddels geëvolueerd tot een auto die zowaar begeerlijk is geworden. Ook op andere vlakken zijn er grote stappen gemaakt. Als het gaat om luxe en sportiviteit in coupévorm is de Continental GT gewoon de auto die je moet hebben. Als geld geen rol speelt uiteraard. Dat geldt des te meer nu de S-klasse Coupé het toneel heeft verlaten.

Eigenlijk heeft de Continental GT geen concurrenten die één op één te vergelijken zijn. De Rolls-Royce Wraith is duidelijk minder sportief en de andere concurrenten leunen juist meer richting de sportwagen-kant. Bentley schuift nu wat meer in de laatste richting, met de splinternieuwe Continental GT Speed.

De Speed kennen we van de vorige generaties, maar van de huidige generatie (die er alweer sinds 2018 is) ontbrak deze versie nog. Tot vandaag, want Bentley trekt het doek van de nieuwe Speed. Dit is dus de Continental W12, maar dan nog krachtiger en sneller.

Nu zullen er waarschijnlijk weinig klanten zijn geweest die klaagden over een gebrek aan vermogen of snelheid. De reguliere Continental W12 beschikt namelijk over 635 pk, heeft een top van 333 km/u en doet 0-100 km/u in 3,7 seconden. En dat alles in een bakbeest van 2.144 kg.

Of het nu nodig was of niet: de Speed is dus nog sneller. Dat is te danken aan het feit dat de 6,0 liter W12 er nu 659 pk en 900 Nm aan koppel uit perst. Daardoor haalt de Speed een topsnelheid van 335 km/u en is 0-100 km/u in 3,6 seconden mogelijk.

Bentley heeft meer gedaan dan de auto alleen wat extra power geven. Om de auto wendbaarder te maken is de Continental GT Speed bijvoorbeeld voorzien van vierwielbesturing. Ook is de auto uitgerust met een elektronisch sperdifferentieel op de achteras, een primeur op een Bentley. Als je het wil kan er dus – ondanks het gewicht – ook wat sportiever gereden worden met deze Continental. En als je dat niet wil is het nog steeds een buitengewoon comfortabele luxecoupé.

Zoals gewoon bij de Speed-modellen van Bentley gaat deze extra sportiviteit niet gepaard met veel uiterlijke opsmuk. Aan de buitenkant zie je dus weinig verschil. Toch zijn er wat subtiele aanpassingen gedaan. De Speed heeft bijvoorbeeld speciale 22 inch velgen. Verder is deze versie te herkennen aan de welving in de dorpels. De Speed en de normale W12 uit elkaar houden is dus spotten voor gevorderden.

In het interieur zien we een mix van alcantara en leer met stiksels in een ruitjespatroon. Samen met het carbon op het dashboard en de rode accenten zorgt dit ervoor dat de Speed vanbinnen een aanzienlijk sportievere uitstraling heeft dan de gemiddelde Bentley. Uiteraard is dit maar één van de vele mogelijkheden. Als je toch wat meer voor een klassieke look wil gaan kan dat natuurlijk ook gewoon. Doen ze bij Bentley niet moeilijk over.

Mocht de Bentley Continental GT Speed nog niet snel genoeg zijn of niet opzichtig genoeg: er zal vast nog wel een alles overtreffende Supersports-versie komen.