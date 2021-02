'Contract Hamilton is rond, inclusief Verstappen-clausule' - Autoblog.nl

Is Hamilton bang dat Verstappen hem als teammaat zoek zou rijden?

De stoelendans in de Formule 1 is al lang af gelopen, maar er is één iemand die nog niet op zijn stoel is gaan zitten: Lewis Hamilton. De onderhandelingen tussen Hamilton en zijn team duren tergend lang. Mensen begonnen zich al af te vragen of Mercedes niet toch voor Russell zou kiezen. Volgens de laatste berichten zouden Hamilton en Mercedes het nu toch definitief eens zijn geworden.

Om iets specifieker te zijn: F1 Insider heeft vanuit de wandelgangen vernomen dat er een akkoord is bereikt. Hamilton zou een eenjarig contract tekenen, met een optie voor het tweede jaar. Zijn riante salaris van zo’n €40 miljoen per jaar zou hetzelfde blijven. Daarmee lijkt het erop dat de onderhandelingen vooral in het voordeel van Mercedes zijn beslist. Zou dat iets met Russell te maken hebben? Als we Toto Wolff moeten geloven niet, want hij liet onlangs weten dat ze bij Mercedes de Russell-kaart niet gespeeld hebben.

Heeft Hamilton er dan echt geen financieel extraatje uit weten te slepen? Jawel: volgens F1 Insider krijgt hij een stukje advertentieruimte op zijn helm en op zijn overall. Dat moet genoeg zijn voor een leuk extra zakcentje bovenop de €40 miljoen die hij aan salaris krijgt. Tenzij hij natuurlijk besluit geheel kosteloos Black Lives Matter een plekje op zijn helm en overall te geven…

Een interessanter onderdeel van het contract van Hamilton is een mogelijke ‘Verstappen-clausule’. Daarover wordt ook gesproken in de wandelgangen. Dit zou betekenen dat Hamilton zijn veto mag uitspreken over een nieuwe teamgenoot. Daarmee kan hij Max Verstappen (om maar iemand te noemen) buiten de deur houden. Als Hamilton inderdaad zoiets als een Verstappen-clausule in zijn contract heeft staan.

Voor nu moeten we toch nog even een slag om de arm houden, want er is nog niets officieel. Het wachten is dus op het ‘verlossende’ bericht dat de deal officieel in kannen en kruiken is.

Via: F1 Insider