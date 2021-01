"Russell steeds reëlere optie voor Mercedes in 2021" - Autoblog.nl

Zal Hamilton het zo hoog laten oplopen dat Russell gaat rijden voor Mercedes in 2021?

Speltip 1: kijk uit dat je je hand niet overspeelt. In de Formule 1 is het zakelijke aspect erg interessant. Sterker nog, vaak is het spannender dan de actie op de baan.

Tekent Hamilton bij?

De soap die ons allemaal bezighoudt is die van Lewis Hamilton en Mercedes. Gaat hij wel of niet bijtekenen? Inmiddels is januari bijna ten einde gekomen, maar heeft Hamilton nog steeds niet zijn handtekening gezet onder een nieuw contract. Mercedes had in de tussentijd het contract al iets verbeterd, maar kennelijk was dat voor Lewis niet voldoende.

Contractduur en centjes

De exacte details blijven uiteraard binnenskamers, maar naar het schijnt wil Hamilton twee dingen. Ten eerste: een meerjarig contract. Ten tweede: vorstelijke vergoeding voor die jaren. Mercedes daarentegen huivert een beetje, die vinden 1 jaar en een beetje geld eigenlijk al voldoende. Dat is op zich logisch: Hamilton begint ouder te worden en in de sport neemt je waarde dan af. Ook heeft Mercedes te maken gehad met problemen rondom Covid-19 en moet de Duitsers zich meer gaan richten op EV’s (wat Hamilton ironisch genoeg ook wil).

Dus om nu ongeneerd geld te pompen in de sport, nee. Het Mercedes team is nu 1/3 van Mercedes, 1/3 van Toto Wollf en 1/3 van INEOS. Aan die laatste partij schijnt al gevraagd te zijn of zij de gages van Hamilton ‘willen lappen’, maar dat gaat (voorlopig) niet door. Logisch, ze hebben net voor een monsterlijk bedrag zichzelf ingekocht bij een team dat in principe alleen maar achteruit kan gaan.

Formule 1-coryfee avant la lettre Gary Anderson doet een boekje op bij The Race (aanrader op YouTube). Volgens Anderson moet Hamilton realistischer zijn in zijn aanpak en doelen. Ondanks dat er budget-caps komen, heeft Mercedes het er moeilijk mee om er zoveel geld in te blijven stekenen. Zeker omdat andere werknemers bij het merk met de ster ontslagen worden vanwege bezuinigingen. Dat valt niet echt te rijmen.

Hamilton grotere dan heersende klimaat?

Volgens Anderson is het in zowel Hamiltons als Mercedes’ belang om bij elkaar te blijven. Alleen als Hamilton zich groter voelt dan het heersende financiële klimaat, kan hij weglopen en wat anders gaan doen. Alle andere F1-zitjes zijn inmiddels (lang) vergeven. De kans dat een topteam een van hun rijders eruit wipt ten faveure van Hamilton is bijzonder klein.

Russel optie voor 2021

We denken nu al een paar maanden “Hamilton tekent wel bij”. Volgens Gary Anderson hoeft dat zeker niet het geval te zijn. Zeker niet nu het zo lang duurt. Volgens de F1-kenner is de komst van George Russell dit seizoen een heel reële optie voor 2021. Als Hamilton niet het grote plaatje kan zien, kan hij zijn hand overspelen. Ondanks de kritiek van Toto Wolff heeft Russell bewezen dat hij met de auto van Hamilton ook gewoon vooraan mee kan rijden.

Via: The Race.