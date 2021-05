Lewis Hamilton wil een nieuw contract bij Mercedes - Autoblog.nl

Sterker, hij wil dit nieuwe contract bij Mercedes al heel snel.

Slecht nieuws voor Max Verstappen. En Sergio Perez. En Charles Leclerc. En eigenlijk iedereen die weleens kans wil maken om wat wedstrijden in de Formule 1 te winnen of zelfs wereldkampioen wil worden. Lewis Hamilton heeft namelijk aangegeven géén herhaling te willen van zijn contractonderhandelingen van vorig jaar.

Snel duidelijkheid over nieuw contract

Toen was er heel lang niks duidelijk over of en onder welke voorwaarden de 98-voudig GP-winnaar wel door zou gaan bij Mercedes. Hamilton en Toto kwamen er pas op 8 februari van dit jaar uit en zo lang willen beide kampen dit keer niet zonder duidelijkheid zitten.

Recordkampioen

Lewis Hamilton en Mercedes willen dus met elkaar door en dat is volgens teambaas Toto Wolff ook niet raar. Want voor zowel het team als de coureur valt er nog wel het een en ander te winnen. Zo wil Lewis natuurlijk op 6 juni in Azerbeidzjan zijn 100ste overwinning binnenhalen. Of anders in een van de races erna. En ook wil hij aan het eind van de rit weer gewoon wereldkampioen worden. Voor de achtste keer, zodat hij dat record niet meer hoeft te delen met Michael Schumacher.

Wie wordt dan zijn teamgenoot?

Daar kan Toto Wolff nog nu nog niks over zeggen. Daarvoor moet eerst bekeken worden hoe het dit seizoen allemaal gaat. Als Valtteri Bottas weer ‘gewoon’ tweede wordt en Mercedes zelf kampioen bij de constructeurs, zou het vreemd zijn om zijn contract te verscheuren en hem te vervangen. Oftewel, we kunnen allerhande theorieën de wereld inslingeren, het is gewoon nu nog niet duidelijk. Maar dat het waarschijnlijk nog een zware tijd blijft voor álle andere coureurs, lijkt vast te staan.

Wie zouden jullie naast Lewis zetten?

