Corvette C8 nu al een beetje aangepast - Autoblog.nl

De Chevrolet Corvette C8 kan er zo weer even tegenaan. Toto 2023 in elk geval.

We naderen de zomer en dat betekent dat er veel nieuwe modellen en vooral vernieuwde modellen aankomen. Fabrieken gaan een tijdje dicht in verband met vakantie en met het opstarten van de assemblagelijn worden er vaak wat wijzigingen doorgevoerd. In dit geval gaat om het de nog vrij verse Corvette.

Om de bijgepunte Corvette C8 de titel ‘facelift’ te geven gaat wat ver, maar het is een update met een paar leuke nieuwtjes en toevoegingen. Zo kun je kiezen uit drie compleet nieuwe kleuren voor de 2022 Corvette: Caffeine, Amplify Orange Tintcoat en Hypersonic Grey.

Motor aangepast

Ook de motor is nu aangepakt. Nog altijd ligt de bijzonder kleine 6.2 V8 onder de kap. Wel is het directe brandstofinjectiesysteem aangepast. Ook is het blok opnieuw afgesteld. Daarnaast is het ‘active fuel management’-systeem aangepakt. Hierdoor kan de motor over een breder toerenbereik vier cilinders uitschakelen om wat brandstof te besparen. Qua vermogen maakt het overigens niet uit. De V8 in de Corvette C8 levert nog steeds 490 pk. In combinatie met de sportuitlaat (toch wel een beetje een verplichte optie, nietwaar?) beloont Chevrolet je met jouw goede smaak en krijg je vijf hele pk’s erbij.

Corvette C8 Special Edition

Misschien wel de gaafste toevoeging is die van de IMSA GTLM Championship Edition. Dit is niet zozeer een straatversie van de GTLM-racer, maar moet er wel op lijken. Zie het als een soort hommage. Net als de raceauto is er een grijze met gele strepen of een gele met grijze strepen. De basis is de 3LT-uitvoering met het Z51-sportpakket. Daarnaast krijg je hoogglans zwarte velgen, een carbon spoiler en gele remklauwen.

In het interieur krijg je standaard de GT2 stoelen als je kiest voor de IMSA GTLM Championship Edition. Het geheel is uitgevoerd in ‘Sky Cool Gray’ of ‘Strike Yellow’, zodat het lekker combineert met het exterieur. Uiteraard krijg je ook zo’n gaaf plakaatje waarop staat dat dit een heuse Limited Edition is. Als laatste geeft Chevrolet je ook nog eens een afdekhoes. De meerprijs voor een IMSA GTLM Championship Edition is een kleine 7 mille.

Er worden 1.000 exemplaren van de Corvette IMSA GTLM Championship Edition gebouwd.