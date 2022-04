Eerste Nederlandse Lamborghini Countach kost 2,6 miljoen euro

Een geweldige retro supercar. De eerste Lamborghini Countach van Nederland.

Heel gaaf natuurlijk als Lamborghini zo’n speciaal model als de Countach uitbrengt. Nog gaver is het als er een Nederlandse koper is. Van de Countach is er tenminste eentje in Nederland. En die is deze week uitgeleverd aan niemand minder dan Gerard van der Horst. Deze vermogende Nederlander verwent zichzelf regelmatig met de mooiste speeltjes. Waarvan deze Lambo de nieuwste aanwinst is.

De uitvoering lijkt sterk op de Countach zoals door Lamborghini gepresenteerd. Van der Horst heeft 2.662.241 euro moeten aftikken voor de supercar. Een niet al te misselijk bedrag. Maar de ondernemer is het wel gewend om de portemonnee te trekken voor peperdure auto’s. Zo heeft hij ook onder andere een Lamborghini Sian, Aventador SVJ en sinds kort een Ferrari 812 Competizione.

Op kenteken omschrijft de RDW de Lamborghini Countach als een soort Aventador. Oneerbiedig lijkt het dan net of je een peperdure bodykit op dit V12-model hebt gezet. Maar dat mag de pret niet bederven. Want natuurlijk deelt de Countach onderhuids veel met de Aventador.

De Countach LPI 800-4 heeft een 6.5-liter grote V12 en levert 814 pk. Er worden er wereldwijd slechts 112 van gemaakt. Dat maakt het toch extra bijzonder dat er tenminste één exemplaar van de Lamborghini Countach in Nederland is.

Fotocredit: Gerard van der Horst via Instagram