Bij Harley Davidson is het nu al 2020

Nergens zijn nieuwe modeljaren zo belangrijk als in de Verenigde staten. Dat geldt zowel voor auto's als voor motorfietsen. Zo trekt Harley-Davidson midden in de zomer al het kleed van de modellen voor volgend jaar.

Het jaarlijkse ‘nieuwe modellen circus’ is bij Harley traditioneel erg vroeg. Voor 2020 krijgen we eindelijk de introductie van het productiemodel van de elektrische LiveWire. Daarnaast voegt Harley bovenaan de prijslijst nog wat modellen toe en precies in het midden is er de nieuwe Lowrider S.

Maar het echte nieuws is natuurlijk die productieversie van de elektrische Harley. Voor Harley-Davidson is het op de markt brengen van de LiveWire een eerste stap in een modellenoffensief dat ook binnen afzienbare tijd verrijkt wordt met een Naked Bike en een Allroad/Adventure. Maar daar stoppen de plannen niet want Harley-Davidson maakt er online geen geheim van dat ze ook de kant van elektrische fietsen en bromfietsen op wil gaan. Maar voor nu doen we het met de eerste golf aan 2020 nieuws.

Harley-Davidson nieuws voor 2020

-LiveWire

-Low Rider S

-CVO range uitgebreid

Harley-Davidson Livewire, eindelijk de productieversie



Net als bij de genoemde Adventure en de Naked Bike modellen die nog gepresenteerd moeten worden was de LiveWire al een aantal jaren bekend. In 2018 werden er al ‘experiences’ georganiseerd en konden er wat mensen proeven aan wat elektrisch Harley rijden zou moeten zijn. Op het eerste gezicht zou de LiveWire prima naast een Naked Bike in de Harley range kunnen bestaan. Maar die is er (nog) niet, zo bekeken is het wel een vreemde eend in de bijt. Ze zullen het marktonderzoek hebben gedaan onder haar trouwe kopers, benieuwd of die er direct voor zullen gaan. Of dat ze vooral nieuwe doelgroepen proberen aan te boren. Maar dat komen we binnenkort in de verkoopstatistieken zeker tegen.

The Basics:

Harley-Davidson LiveWire

Motor: Elektrisch Revelation (geen verdere opgave)

Actieradius 158km (opgegeven voor gecombineerd gebruik)

Accupakket 15,5 kWh

Vermogen: 78 kW (105 pk)

Koppel: 116 Nm

Gewicht: 249 KG

Prijs: € 34.000,-

Leverbaarheid: Nu

Free charging met je Harley-Davidson LiveWire

Harley wil graag dat je vaak terugkomt bij je dealer, want elke LiveWire dealer (nee, niet bij elke NL dealer beschikbaar) heeft minimaal 1 snellader waar je gratis mag laden. Sympathiek, maar dat gaat in de praktijk niet veel voorkomen. Je kunt nu maar bij 1 dealer (bron: HD website) de LiveWire bestellen en dus opladen. Maar zelfs al zou dit bij alle NL Harley dealers kunnen dan nog heb je met een dealernetwerk van een kleine 10 dealers niet echt een werkbare dekking. Een tour van dealer naar dealer kan natuurlijk dan wel. Hopen dat ze goede koffie hebben daar bij HD..

Maar wat hebben ze dan aan laadapparatuur hangen? Een 24kW DC Fast Charger waarmee je 0-80 procent van de batterijcapaciteit in 40 minuten kunt opladen of 0-100 procent in 60 minuten.

Harley-Davidson Low Rider S, armpjes omhoog



Minder opvallend als nieuws is de Low Rider S. Dit model valt eigenlijk niet echt op in de zeer brede Softail range van Harley. Belangrijkste kenmerken als je dan toch de loep erbij pakt: de balhoofdshoek is teruggebracht van 30 naar 28 graden, wat het stuurgedrag ten goede zou moeten komen. En het stuur is hoger geplaatst en er is een upside down voorvork toegepast. Dat laatste zagen we nog niet veel vaker in de Softail lijn. Hoe Low is Low vraag je jezelf nog af? 690mm is de zithoogte van de S en met beide voeten plat op de vloer heb je een dikke 300kg overeind te houden inclusief brandstof.

The Basics:

Harley-Davidson Low Rider S

Motor: V-Twin Milwaukee-eight 114

Cilinderinhoud: 1868 cc

Koppel: 155 Nm bij 3.000 tpm

Gewicht: 295 KG (zonder vloeistoffen)

Prijs: € 23.500,-

Leverbaarheid: Nu

CVO, als het niet uitmaakt wat het kost



CVO, we vergeven het je wanneer je die afkorting niet kent. Het staat voor Custom Vehicle Operations en de lijn aan modellen die daar vandaan komt betreft vooral aangeklede versies van bestaande Harley modellen maar dan met speciaal en exclusief voor CVO beschikbare accessoires. Dat klinkt natuurlijk erg mooi en fans van Harley zijn daar sowieso gevoelig voor, maar nog iets belangrijker is dat de ‘CVO modellen’ exclusief gebruik maken van het grootste blok dat het merk in het schap heeft liggen, namelijk de Milwaukee-eight 117. 1923cc Aan Milwaukee-iron die er een dikke 168 Nm koppel uit trekt bij al 3.500 tpm. Over vermogen wordt verder niet gesproken, maar reken op een 95 pk bij een evenzo laag toerental. De CVO range bevat drie nieuwe modellen voor 2020 waarvan de Tri Glide (driewieler) volgens Harley de meest aangevraagde is vanuit klanten. Ok.. Hij rondt dan ook netjes de range van Harley aan de bovenkant af met een (vanaf)prijs van € 64.000,-

The Basics:

Harley-Davidson CVO Tri Glide

Motor: V-Twin Milwaukee-eight 117

Cilinderinhoud: 1923 cc

Koppel: 168 Nm bij 3.500 tpm

Gewicht: 563 KG (zonder vloeistoffen)

Prijs: € 64.000,-

Leverbaarheid: Nu

Maar wat als je bankrekening niet zo Born to be Wild is?

De range van Harley-Davidson begint ook in 2020 met de XG750 Street. Hiervoor mag je in 2019 nog € 8.825,- bij de Harley Store pinnen. Maar als je het ons vraagt begint echte Harley geloofwaardigheid bij een door je zelf aangepakte Sportster en dat mag best een 883 zijn.

Dat red je ook in 2019 niet meer voor minder dan €10k. Voor een Iron 883 (XL883N in Harley termen) moet er € 12.500,- op de counter van de dealer worden achtergelaten voordat je hem mee mag nemen.

Benieuwd of we op de Eicma in Milaan in november nog extra nieuws op de stand van Harley-Davidson tegenkomen of dat DIT het was. We verwachten natuurlijk op de beurs een versie van de ‘Adventure’ en de ‘Streetfighter‘ motorfiets van Harley. Door de Company immers zelf aangekondigd voor 2020. Vooral de Streetfighter doet ons weer met weemoed terugdenken aan Buell. We houden het in de gaten.

imagecredits: Harley-Davidson