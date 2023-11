Porsche gaat Turbo-modellen keihard aanpakken

De Turbo-modellen van Porsche krijgen een uniforme look.

Naamgeving in autoland is heel erg bijzonder. Je zou verwachten dat een BMW M850i een model boven de 7 Serie is met een 5.0 liter motor, onder handen genomen door BMW M. Niet is minder waar, de auto heeft een 4.4 motor, is eigenlijk een 5 Serie in technisch opzicht en de M-divisie heeft er niet zoveel mee van doen. Het zijn alsnog geweldige auto’s, alleen is die naamgeving een beetje misleidend.

Bij Porsche is dat ook het geval. Met name als het gaat om de Turbo-modellen. Vroeger was alles simpeler en klopte het ook. Een 911 Turbo was een 911, maar dan met een turbo. Op dit moment heeft de standaard Carrera al standaard twee pretföhns onder de verticale spijlen liggen.

Sterker nog, van de 718 is er geen turbo-uitvoering, terwijl de gewone modellen (+ de ‘S’-versies) wél een turbo hebben. Een nieuwe Panamera, Macan of Cayenne zonder turbomotor bestaat niet.

Porsche Turbo-modellen

De geheel elektrische Taycan kun je bestellen als Turbo of Turbo S. Dat is heel erg maf, want een turbocompressor voegt niet zoveel toe op een elektromotor. Sterker nog, een turbo is nergens te bekennen.

Enfin, Porsche gebruikt de naam dus overduidelijk om aan het geven dat het gaat om de absolute topmodellen van de range. Niet zozeer de circuit-versies, maar de ultieme varianten voor dagelijks gebruik. Dat hebben ze wel goed voor elkaar, want een Porsche Turbo-model is zonder uitzondering bizar snel, luxe en bruikbaar.

Porsche gaat dat nu ook kracht bij zetten voor een meer uniforme uitstraling. Dat gaat Porsche doen met een nieuwe look voor de Turbo-modellen. Zo krijgen Turbo-modellen een logo in de kleur ‘Turbonite‘. Die kleur laten Porsche zien op foto’s middels: zwart-wit foto’s. Dus we tasten nog eventjes in het duister wat Turbonite precies is en hoe het er exact uitziet. Het is in elk geval niet meer goud, maar een grijstint.

Panamera wordt de eerste

Porsche gaat deze kleur ook toepassen op andere delen van de Turbo-modellen. Hoe ze het precies gaan toepassen verklappen ze nog niet: het beeldmateriaal is beperkt in kleuren en aantal (slechts 5 afbeeldingen). Wel verklapt het merk uit Zuffenhausen dat ze een zelfde strategie gaan volgens als de GTS-modellen. De GTS-modellen kun je ook herkennen bij de diverse modellen.

In het geval van de Turbo modellen zijn het Turbonite-kleurige details, zoals de omranding van de voorspoiler, de spaken van de velgen en de eventuele aeroblades. Er komen dus aeroblades, yes!

Ook de logo’s in de naven zijn binnenkort in de nieuwe Turbonite kleur. In het interieur moet de kleur ook terugkomen, in het geval van een zwart interieur is Turbonite de contrasterende kleur voor de sierpanelen, het instrumentenpaneel en de vloermatten.

Of het standaard gaat zijn, is niet duidelijk. Bij Porsche GTS denk je bijvoorbeeld aan de kleur ‘Karmijnrood’ en het leer-Sport-Tex interieur met stiksels, maar dat zijn dus gewoon opties. De Turbonite-details kunnen we op 24 november in het echt aanschouwen, want dan lanceert Porsche de nieuwe Panamera. Daar komt ook een Turbo-versie van. Naast de Panamera is de Cayenne, Taycan en 911 er ook als Turbo. De Macan Turbo is al sinds 2019 niet meer leverbaar en van de 718-modellen is er nooit eentje geweest.

