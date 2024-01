Volkswagen cabriolets: Top 10 hoogtepunten

We nemen je mee in de wondere wereld van de Volkswagen cabriolets.

Onlangs kwam ons het trieste nieuws te sprake dat Volkswagen stopt met de T-Roc Cabrio. Het huidige model blijft nog eventjes in productie, maar er komt in elk geval geen opvolger van. Wel van de T-Roc, maar niet de cabrio-versie.

Daarom stopt Volkswagen automatisch met het bouwen van cabriolets, want dit was de laatste die ze nog in productie hadden. De Beetle is er al een paar jaar niet meer en de Golf Cabrio is ook al enkele jaren uit productie.

Het is dus de hoogste tijd om de Volkswagen cabrio eens onder de loep te nemen. Want Volkswagen heeft een – om met Hans Teeuwen te spreken – hele ambivalente verstandhouding met cabriolets. Ze hebben er qua aantallen een hele hoop van gebouwd en verkocht, maar het aantal verschillende modellen is dan weer vrij beperkt.

Hieronder check je enkele – doch zeker niet alle – hoogtepunten uit de geschiedenis van Volkswagen Cabriolets:

Volkswagen V2 Cabriolet

1935

De allereerste! Wat is dat toch met Duitsers en vierzits-cabrio’s: ze zitten dan ook altijd op de achterbank. Eerlijk is het eerlijk: het staat wel.

Volkswagen Kever Cabriolet (Typ 15)

1949 – 1953

Na de V2 Cabriolet en vele andere prototypes en kleinserie-modellen staat in 1949 dan eindelijk de Volkswagen Kever Cabriolet klaar. Het is een vrij tegenstrijdige auto. De Kever komt voort uit het KdF-programma en in 1949 ligt de Tweede Wereldoorlog nog heel vers in het geheugen. Dan is het vreemd om een versie te lanceren voor levensgenieters.

Volkswagen Karmann Ghia Cabriolet

1957 – 1974

Het idee van de Karmann was simpel doch effectief. Op basis van vertrouwde techniek zet je een heel erg fraai koetswerk. In dit geval was Ghia verantwoordelijk voor het ontwerp. Karmann is degene die de auto daadwerkelijke bouwde. Deze fabriek in Osnabruck is overigens lange tijd de thuishaven geweest voor cabriolets van Volkswagen.

Volkswagen Golf I Cabriolet (Typ 155)

1979 – 1993

De Volkswagen Golf Cabriolet van de eerste generatie mag je gerust een evergreen noemen. Dat een Cabrio ietsje langer in productie gehouden wordt dan het model waarvan deze is afgeleid, is niet nieuw. Maar in dit geval maakte Volkswagen het wel heel erg bont. De Golf I Cabrio kwam in 1979 op de markt, toen de Golf I er natuurlijk al een paar jaar was (sinds 1974). Dus toen de Golf II kwam in 1982, hield VW nog eventjes vast aan de oude Golf I Cabriolet. Op een gegeven moment duurde dat dermate lang dat een Golf II Cabriolet ontwikkelen geen zin meer had.

In 1988 kreeg het model nog een facelift om er nog een paar jaar tegenaan te kunnen. Het leuke daarvan was: de Golf III werd intussen aangekondigd en in productie genomen, met later nog een Golf Variant en de sedan (Vento). Op sommige markten heette de auto Rabbit Convertible (USA) of simpelweg Golf Cabriolet (Canada).

Volkswagen Golf III Cabriolet

1999

Met de Volkswagen Golf Cabriolet van de tweede generatie verloopt het bijna hetzelfde. Aan het einde van 1993 komt Volkswagen met een nieuwe Golf Cabriolet. Mag het na 14 jaar? De auto is helemaal nieuw en gebaseerd op de Golf III. Qua motoren en uitvoeringen was het saaier dan bij de Golf I Cabrio, dus geen sportieve GLI of Sportline. Qua motoren waren het modale viercilinders. De VR6 paste overigens prima, wat heel veel handige Heinz-Haralds dan ook deden.

Diesel cabrio?

Een VR6 was niet mogelijk, maar een diesel wel. De TDI-motor en Volkswagen, voor de jongere lezers is dat een wat ongelukkige combinatie, maar vergeet niet dat Volkswagen jarenlang een voorloper was met de zelfontbranders. Het merk zag als een van de eerste merken in dat je zo’n zelfontbrander prima kon gebruiken. Volkswagen lepelde de 1.9 TDI-motor in de Golf III Cabriolet om zo een open auto voor veelrijders te creëren. Bijna niemand begreep deze combinatie, maar in Duitsland was er een klein groepje mensen dat dit juist wel tof vond.

Golf IV Cabriolet (maar toch ook niet)

Ferdinand Piëch had een ongelooflijke hekel aan cabriolets. Vanuit technisch uitgangspunt vond hij ze inferieur. Hij besteedde er dan ook minimale aandacht aan toen hij met de scepter mocht zwaaien bij de Volkswagen Group. Zo liet hij de Audi Cabriolet tot 1999 aanmodderen (dat was nog op van de 80). Met de Golf IV werd er geen enkele mark bespaard om de auto ‘Klasse für die Masse te geven’.

De cabriolet-versie kwam er bekaaid vanaf, want wederom maakte VW gebruik van de reguliere Golf III die er al was. De neus van de Golf IV leek er sprekend op, maar aan de achterkant kon men niet verbloemen dat het een oud model was.

Volkswagen Eos

Misschien wel de chicste van alle Volkswagen cabriolets is de Eos. Stalen klapdak cabriolets waren het helemaal. Mercedes-Benz lanceerde het variodak in 1996 op de SLK, maar het was Peugeot dat het beter toe wist te passen. De 206 CC was een enorme hit. Daarop volgde een enorme hausse van stalen klapdak cabrio’s. De Volkswagen Eos arriveerde nogal laat.

De Eos was meer een auto die je iets hoger in de markt kon zetten. Qua platform was dat ook het geval: men maakte gebruik van Golf en Passat onderdelen. De Eos had een heel bijzondere dakconstructie, met een zonnedak erin. Qua motoren ging het alle kanten op. Van een modale 1.6 FSI (105 pk) tot diverse diesels.

Ook een 2.0 TSI uit de Golf GTI was mogelijk. Bijzonder was de mogelijkheid voor een VR6-motor. In 2006 een 3.2 liter, maar in 2009 werd deze vervangen door een 3.6 motor. Wel in Skoda Superb-specificatie, dus met 260 pk. Gezien de voorwielaandrijving ook wel zat.

Volkswagen Golf GTI Cabriolet (Typ 5K)

2011 – 2016

In het Verenigd Koninkrijk was er al eens een Volkswagen Golf GTI Cabrio. Die heette bij ons Golf GLI Cabriolet. In principe was het qua motor en uitrusting een GTI, maar dan met een hoger gewicht en mindere stijfheid.

In 2010 besloot Volkswagen het wederom te doen. De Golf GTI was een feit. Heel erg sportief was ‘ie overigens niet. Het reed net als een Audi A3 2.0T Cabrio, wat het in feite ook was (zelfs het dak was identiek!).

Volkswagen Golf R Cabriolet

2013 – 2015

Twee jaar later was de Golf VII al onthuld. Sterker nog, het model stondal in de showrooms. Reden voor Volkswagen om de Golf R Cabrio te lanceren. Het moet een soort hoedtik zijn geweest naar de Golf Cabrio-fans. Overal ter wereld zie je nog Golf Cabrio’s rijden en zelden in standaard vorm. Een GTI- of VR6 motor is niet uniek.

Je zou denken dat de Golf R de aandrijflijn kreeg van de, eh, Golf R hatchback, maar niets is minder waar. De Golf R Cabriolet maakte gebruik van de aandrijflijn van de Scirocco R, dus met 265 pk (in plaats van 270 pk) en voorwielaandrijving (in plaats van 4Motion).

De Golf GTI Cabrio en Golf R Cabrio worden in 2011 getoond als concept en gaan dus gewoon in productie. In 2015 gaat de Golf R uit productie, de Golf GTI cabrio krijgt een minimale facelift om er nóg een jaar tegenaan te gaan! Jazeker, er zelfs een persfoto van, mooi, hé:

Volkswagen Beetle Dune Cabrio

2016 – 2018

De T-Roc Cabrio was niet eens de eerste crossover cabrio, want Volkswagen probeerde het al eens eerder met de Beetle Dune Cabrio. De Beetle Cabrio was een no-brainer: met name voor de Amerikaanse markt een belangrijke auto. De Beetle (nu zonder ‘New’ ervoor) was als cabrio beter dan ooit, maar was commercieel een minder groot succes. Natuurlijk, de Mini was er nu ook als je een fun-cabrio wilde. Daarbij was de markt voor cabrio’s in zijn algemeenheid een stuk kleiner.

Volkswagen T-Roc Cabriolet

2018 – heden

Tja, hoe kan Volkswagen beter zijn cabriolet-carrière beëindigen dan met een bijzondere productkeuze. In plaats van de Golf of Passat als basis te nemen, koos men voor de T-Roc. Dat is een wat hippe, dynamische crossover met compacte afmetingen. Het idee erachter was simpel: als de boomers – die dit soort auto’s kunnen betalen – wat ouder zijn, waarom niet eentje met een prettige zitpositie?

Als concept werkte de T-Roc best aardig eigenlijk. Het was een behoorlijk praktische cabrio die je prima elke dag in kon zetten. De instap was lekker hoog en je had de typische stoere crossover-looks. Je mag het niet zeggen van de puristen, maar het rijdt niet eens verkeerd: