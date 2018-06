Crash nieuwe BMW 8-serie wordt schoonmoeder testrijder fataal

Een fijne zondagsrit eindigde in een enorm drama.

“Any press is good press,” zo klinkt het aloude adage. Nu zal BMW hier zich normaal gesproken enorm verwant mee voelen, maar in het geval van een tragisch incident dat gisteren in Duitsland plaatsvond, zullen de Duitsers toch zo hun twijfels hebben over dit gezegde. In de week dat de nieuwe BMW 8-serie onthuld moet worden, is een testrijder van het merk met zijn prototype van de weg geraakt. Hierbij verloor de passagier haar leven.

Het ongeluk gebeurde gisteren in het Duitse Bodenkirchen, een gemeente in de deelstaat Beieren–het thuisfront van BMW. Volgens de lokale politie verloor de 37-jarige testrijder de macht over het stuur van zijn gecamoufleerde 8-serie. Dit gebeurde op een plaats waar de bocht scherp naar rechts ging. De bestuurder reed naar verluidt veel te hard, raakte van de weg af en botste daarna tegen verschillende bomen, alvorens de auto in beknelde positie tot stilstand kwam.

Tödliche Fahrt mit "Erlkönig" von BMW Bei einem Unfall mit einem "Erlkönig" ist eine Frau ums Leben gekommen. Der Fahrer hatte laut Polizei die Kontrolle über den BMW-Prototypen verloren und war gegen Bäume geprallt. Geplaatst door BR24 op zondag 10 juni 2018

Hoewel de bestuurder zich uit de totaal verwoeste auto, waarschijnlijk een M850i, wist te werken, lukte het zijn 53-jarige schoonmoeder niet. De vrouw, de moeder van zijn vriendin, had tijdens het ongeluk verschillende klappen tegen het hoofd gekregen en zat opgesloten in het voertuig. De reddingsdiensten hebben tevergeefs geprobeerd de vrouw te bevrijden, maar nadat ze het dak van de auto hadden geknipt, bleek ze haar laatste adem al uit te hebben geblazen.

Het is waanzinnig verleidelijk om onsmakelijke grappen te maken over het feit dat het uitgerekend de schoonmoeder van de testrijder is geweest, maar aangezien ze daadwerkelijk haar leven heeft verloren zullen we onszelf inhouden. Alle clichés terzijde is het een uiterst treurige zaak en wensen we de familie sterke met het verlies.

Beeld: BR.de