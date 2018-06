Waarom ook Max Verstappen 4 keer kampioen wordt

Van je gelijken moet je het hebben.

Het kon stukken beter, die eerste zes races. Nadat de kersverse eigenaar van een nieuwe GT2 RS de openingswedstrijden van het seizoen gebruikte om de limieten van zijn auto op te zoeken, kon hij wel eens een probleemloos weekend gebruiken. De Nederlander liet zowel zijn vader als zijn manager achter in Nederland en trok zowaar zijn beste weekend van het jaar uit de hoed. Dit laatste schijnt volgens insider Nico Rosberg echter niet de enige reden te zijn dat Max afgelopen weekend zijn innerlijke genie kon tonen.

De wereldkampioen van 2016 liet in zijn gebruikelijk YouTube-vlog weten dat de Nederlander dermate goed presteerde, omdat hij een trucje inzette waarvan viervoudig wereldkampioen Hamilton de fijne kneepjes ook wel weet. Dit heeft alles te maken met het omzetten van negatieve energie in positieve energie.

“Verstappen, epic weekend. He showed a bit of Lewis Hamilton attitude to me this weekend. When Lewis is angry, he is at his best. He channels it into an unbelievable performance and I think Verstappen had some of that this weekend, so he gained this extra focus from the word go.”