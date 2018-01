Hier, de nieuwe BMW 8-serie vroegtijdig op je beeldscherm

Yay or nay?

BMW heeft heel wat gegoocheld met hun modellengamma om de nieuwe 8-serie op de kaart te krijgen. Ondanks dat de bolide hoogstwaarschijnlijk ergens dit jaar zijn officiële debuut zal moeten maken, weten we nog vrij weinig over de auto zelf. Afgezien van de GTE-versie, deze zeven weetjes en wat spy shots had BMW hun werknemers tamelijk goed in de hand. Tot vandaag.

Ergens in de afgelopen 24 uur zijn er namelijk foto’s op het internet terecht gekomen van het exterieur van de nieuwe BMW 8-serie. Hoewel de kwaliteit van de plaatjes nou niet echt is om over naar huis te spreken, is het voorlopig genoeg om een mening over te vormen. Of dit een goede zaak is mag je voor jezelf beslissen.

Persoonlijk ben ik er niet weg van; en dan spreek ik met name over de achterzijde. Dit is behoorlijk teleurstellend, want dit was bij het studiemodel juist een van de zaken waarover ik helemaal lyrisch was. De achterkant is enigszins vergelijkbaar met de designtaal die Lexus momenteel hanteert, maar dan op een veel minder imponerende manier. Overigens zien we hier ook een modelplaatje, waarop 850i of 860i lijkt te staan, evenals xDrive.

Toch is het niet eerlijk om de 8-serie af te rekenen op een paar halfbakken plaatjes. Degene die zijn baan hierover zal verliezen had dan ook wel iets beter zijn best mogen doen. Ach ja, toch bedankt.

Met dank aan iedereen voor de tips!

Beeld: Bimmerpost en Wilco Blok