Audi A6 (2018): rijtest en video

De nieuwe Audi A6 is realiteit en wij reden ermee. Een feest der herkenning?

[Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER]

Het is één van de laatste wapenfeiten in het luxe-segment van Audi: na de nieuwe A8 (rijtest) en A7 (rijtest) moest ook de A6 vernieuwd worden. We wisten al even hoe hij eruit zou komen te zien, maar nu kunnen we er ook mee rijden. Mocht u af en toe denken “dit heb ik eerder gelezen” dan was dat waarschijnlijk bij de rijtest van de A7 of A8. Er zit nogal wat overlap in het geheel namelijk.

Laten we echter beginnen met datgene wat afwijkt: het uiterlijk. Audi heeft ook bij de nieuwe A6 gekozen voor het eerbetoon aan de UrQuattro. Langzaamaan beginnen ze wat heritage te kweken bij het merk met de vier ringen en ze laten geen kans onbenut om daar gebruik van te maken. De duidelijk gevormde wielkasten en ook de zwarte balk waarin de achterlichten zitten, zijn verwijzingen naar de UrQuattro. En mocht je dat verrassend vinden, dan heb je niet opgelet. Ook de A7 heeft dat bijvoorbeeld en de onlangs onthulde Q8 borduurt ook voort op hetzelfde idee. Ze zijn trots op Quattro en dat zullen we weten ook.

Wat verder belangrijk is om te weten is dat er veel met gewichtsbesparende materialen gewerkt is. Het chassis en plaatwerk bestaat voor grote delen uit aluminium, om gewicht te besparen. Dit zou de rijeigenschappen ten goede moeten komen, maar daar komen we nog even op terug. In ieder geval is het geheel zo gevormd dat er drie horizontale lijnen terug te vinden zijn op de auto: de daklijn, schouderlijn en lijn in de portieren moeten ervoor zorgen dat de A6 laag lijkt. Al met al lijken ze daar aardig in geslaagd.

In het interieur ook veel herkenning: de middenconsole met twee grote touchscreens voorzien van haptic feedback lijken één op één overgenomen te zijn uit de Audi A7. Het bovenste scherm is uitschakelbaar en heeft een menustructuur die je kan aanpassen door iconen te verslepen. Afhankelijk van de gekozen weergave op dit scherm krijg je andere bedieningsmogelijkheden op het onderste scherm, dat in rust te gebruiken is voor de instellingen van onder andere de climate control. Ook op dit scherm zijn de menu’s overigens aan te passen naar wens met drag & drop techniek. Ik ben geen fan van touchscreens in auto’s, omdat ze meestal omslachtig zijn in gebruik. Audi heeft dit gewoon bijzonder goed voor elkaar.

Ook de rest van het interieur is een ‘vertrouwd’ eindbazenniveau van Audi: fantastisch materiaalgebruik, strakke lijnen en prima stoelen. Eigenlijk alles wat je je kan wensen van een interieur. De kop van het persbericht bij Audi was “Upgrade naar business class” en ik moet zeggen: met de optionele Virtual Cockpit voor mijn neus doet het me behoorlijk denken aan die keer dat mijn vrouw en ik een upgrade kregen bij Emirates: daar had ik ook drie schermen om dingen op te doen. Ik mis in de A6 alleen de dames die drankjes kwamen brengen, maar dat is alles. Het enige nadeel is overigens dat je vette vingers zo lekker achterblijven op het scherm, maar als je dat weg wil poetsen kan je het scherm blokkeren zodat je er even lekker overheen kan met een doekje.

Want ook het rijden hoef ik amper nog zelf te doen. De A6 beschikt over allerlei autonome systemen die mij als bestuurder het werk uit handen kunnen nemen. Adaptive Cruise Control met lane-keeping, lane-change assist, emergency assist, pre-sense, allerlei camera’s en radars die de omgeving van de auto in de gaten houden en de auto kunnen laten ingrijpen als dat nodig is, kortom: ik hoef als bestuurder niet meer zoveel te doen. Maar het kan gelukkig ook grotendeels uit, mocht je liever zelf de touwtjes (of het stuur) in handen houden.

Motorisch gezien is er net als bij de A7 in eerste instantie keuze uit een 50 TDI en een 55 TFSI. Die laatste hebben wij vandaag bij ons, goed voor 340 pk en 500 Nm uit een 3.0 zescilinder. De motor voelt lekker gretig, zeker met de variabele systemen op deze auto in de modus Sport. De besturing wordt dan wel wat zwaar, zonder extra gevoel te bieden. Het zal ongetwijfeld door de extra pk’s komen en het fijnere motorgeluid, maar deze A6 leent zich meer voor een potje gummen dan de A7 50 TDI die we een tijdje geleden reden. De besturing zou iets scherper mogen voelen, maar verder laat de A6 zich prima door bochten gooien. Het onderstel werkt goed en de koets blijft heerlijk stabiel, zelfs op wat mindere wegen. Tijdens het betere gooi- en smijtwerk heb ik geen moment het idee dat ik met zo’n grote auto als de A6 onderweg ben.

Hierbij wordt de auto absoluut geholpen door de optionele luchtvering en de vierwielbesturing, die onder de 60 kilometer per uur helpt de draaicirkel te verkleinen. Dit doet de besturing door de wielen tegengesteld aan de voorwielen te laten draaien. Het resultaat van deze gimmick: 11,1 meter draaicirkel, een meter krapper dan een A6 zonder dit systeem. Op hogere snelheden sturen de achterwielen in dezelfde richting als de voorwielen, voor stabielere verplaatsingen.

Alles bij elkaar is de nieuwe Audi A6 een geslaagde zakensedan. Een auto die je zeker even moet proberen als je eigenlijk een BMW 5 serie of Mercedes E-Klasse overweegt. Zeker op het gebied van bediening en interieur laat de Audi zijn concurrentie namelijk een achter zich. Een A7 is misschien wat excentrieker, maar als gewoon al gek genoeg is, kun je je aan de A6 geen buil vallen. Hij is nog iets goedkoper ook. Filmpje!