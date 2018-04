Bevestigd: nieuwe BMW M850i krijgt een retedikke V8

De juiste motor voor de juiste auto.

BMW bezit momenteel zo krankzinnig veel informatie over de nieuwe 8-serie dat ze haast op springen staan. Om de druk toch enigszins uit de ketel te laten ontsnappen, smijten ze wat broodnodige details op straat, zodat wij, als fans, het nek krabben voor even kunnen staken.

Goed, technisch gezien betreft het hier nog altijd een prototype en/of studiemodel, maar de auto bevindt zich inmiddels in een dusdanig ver stadium dat hij feitelijk productierijp is. De kans dat er in de tussentijd nog ingrijpende veranderingen zullen worden aangebracht is dan ook bijzonder klein, zeker nu ze in een officieel persbericht een boekje opendoen over de technische specificaties.

De BMW 8-serie, in het specifiek de M850i (M) xDrive, krijgt o.a. een volledig herziene V8, intelligente vierwielaandrijving en een actief blokkerend achterdifferentieel. Daarnaast zorgen adaptieve M dempers voor actieve rolstabilisatie en krijgt de 8-serie actieve besturing, genaamd Integral Active Steering. Het moge duidelijk zijn dat de wagen bepaald geen stilzitter is.

De achtcilinder in de ranke coupé geniet een behoorlijke upgrade. Zonder dat het gewicht van de V8 toegenomen is, heeft BMW het voor elkaar gekregen de krachtbron 68 pk en 100 Nm koppel extra te geven. Als resultaat produceert de V8 voortaan 530 pk en 750 Nm. Nu is het ergens balen dat de 8-serie in M-trim over minder vermogen beschikt dan de nieuwe M5, maar goed, zo is het nu eenmaal. Wellicht dat er nog een krachtiger exemplaar in de pijplijn zit. Schakelen gebeurt middels een achttraps Steptronic-sportautomaat. Een sportuitlaatsysteem moet de M850i een toepasselijk en waardig geluid geven.

Het is nog altijd niet bekend wanneer BMW de auto in zijn volledigheid zal onthullen.