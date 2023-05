Crashes Leclerc waren de schuld van Red Bull

Dat zegt Ferrari dus. Dat de crashes van Leclerc de schuld waren van Red Bull. Hoe dan?

Zijn jullie al bijgekomen van de Grand Prix van Miami van afgelopen zondag? Waarin na een ronde of 25 niet bijster veel meer gebeurde, maar Max Verstappen in zijn Red Bull even een masterclass Formule 1 tentoonspreidde? Wij wel, maar anderen zeer zeker niet.

Ferrari bijvoorbeeld. Het Italiaanse team krabt zich dusdanig achter de oren, dat het gebied daar inmiddels net zo rood is als de koets van de racewagen. Want wat ging er nou allemaal mis? En dan in hoge mate met Charles Leclerc.

Simpel. Red Bull. Dát ging er mis.

Crashes Leclerc zijn de schuld van Red Bull

Zoals je weet crashte Charles Leclerc tot twee keer toe met zijn Ferrari in bocht 7. En dat is de schuld van Red Bull, aldus Performance Engineer Jock Clear namens Ferrari. Niet dat Max of Checo een oliespoor hadden gelegd, of Leclerc hadden geramd, maar toch.

Nee, het zit anders. Volgens Clear weerspiegelen deze crashes de mindset van Charles. Hij moet het opnemen tegen een auto ie aantoonbaar sneller en beter is. Hij zal het idee hebben dat hij zelf het verschil moet maken, maar de natuurwetten roepen dat een halt toe…

Overigens zal het team niet van Leclerc verwachten dat hij het wat rustiger aan gaat doen de komende races. Hij laat namelijk geregeld zien extreem snel te zijn, met een goede kwalificering tot gevolg. Daar mogen best wat afgeschreven bolides tegenover staan.

Dus resumerend kunnen wij stellen dat Red Bull zó goed is, dat het zelfs voor crashes bij andere teams zorgt.

Ze kunnen zich op de borst kloppen in Milton Keynes.