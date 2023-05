Formule 1 bezoeken? Neem een dikke portemonnee mee!

Een bezoekje aan de Formule 1 is alleen geschikt voor mensen met een dikke portemonnee. Zeker in Miami.

Het lijkt zo leuk hè, een bezoekje aan een Grand Prix. Lekker van dichtbij kijken hoe Max iedereen het snot voor de ogen rijdt, onderwijl de geur van benzine en rubber opsnuivend onder het genot van een lekker hapje en een drankje.

Klinkt inderdaad heel leuk. Maar niet voor iedereen geschikt. Sterker, voor bijna helemaal niemand geschikt. En al helemaal niet voor de doorsnee Nederlandse Max Verstappen-fan, die getooid in een van zijn laatste uitkeringsgeld gekocht Red Bull shirtje en MV33 pet voor de tv zit te roepen dat Lewis Hamilton een jankerd is. Je kent ze wel…

We hebben namelijk de hand weten te leggen op de prijslijsten voor een natje en een droogje in Miami. En daar had je een dikke portemonnee voor nodig. Me dunkt!

Formule 1 in Miami? Neem je portemonnee mee

Laten we eens beginnen met de hapjes. Een klein snackje tussendoor is namelijk altijd welkom hè? Nou, trek je portemonnee en huiver mee. Een salade van watermeloen en tomaatjes? 250 dollar. Een kreeftenrolletje? 450 dollar. 100 gram kaviaar? 400 piek.

En we gaan even verder. Nachos met gehakt? 275 dollar. Een schoteltje met kippendijen en quesadillas? 500 ‘big ones’. En de leukste, een paar bolletjes ijs als toetje; 245 dollar.

Maar daarmee begint het pas.

Drankje doen bij de Formule 1? KATSJING

We willen dat voer namelijk wel wegspoelen en dus moet er ook een drankje komen. Dat kan, maar ook hier moet je die portemonnee weer tevoorschijn toveren. En hopen dat er nog wat inzit.

Want voor een flesje Stolichnaya Elit wodka (44,95 bij de plaatselijke Gall en Gall) betaal je tijdens een Formule 1-event 600 dollar. Tequila gaat vanaf 800 dollar per fles en loopt op tot 12.000 voor een flesje ‘Clase Azul Tequila Ultra’. Die je ‘al’ voor 2800 dollar in de betere slijterij koopt.

Goed, dan laat je de dure flessen even voor wat ze zijn en bestel je een lekkere kouwe Heineken. Prima, maar voor een half litertje mag je 50 dollar aftikken. Stel, je drinkt er met 4 maten 4 tijdens de zaterdag en zondag doe je dat weer, dan mag je alsnog 1600 dollar aan pils achterlaten.

Gelukkig is het water dan wel gratis. Zou je denken… Nou, denk nog maar een keer. Voor een flesje Spa Blauw (of de Amerikaanse evenknie) mag je alsnog 25 dollar neerleggen. Is natuurlijk geen geld voor Jay-Z, Paris Hilton of Gordon, maar voor Jan met de MV33-pet gaat het toch wel flink boven de.. euhm, pet ja.

Kortom, hier onze tip. Zorg gewoon dat je portemonnee flink vol zit als je honger en dorst hebt tijdens een Formule 1-race in de VS! Of blijf lekker thuis en loop gewoon naar de kraan als je een glaasje water wil. Scheelt je ook nog eens een jetlag als je na de race weer naar huis wil!

Graag gedaan!