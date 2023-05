Stand na GP Miami 2023 en 7 dingen die opvielen

Dit is de stand na de GP van Miami 2023, daarnaast vielen er ons enkele dingen op het afgelopen weekend.

De eerste van de drie races in de Verenigde Staten is inmiddels achter de rug. Met een bijzondere startopstelling konden we ons opmaken voor en enerverende race. Sowieso, als er niets in Miami gebeurt qua actie op de baan, is er nog genoeg te zien.

Het is duidelijk dat de Amerikaanse insteek van een hoop glitter en glamour iets is waarmee ze zich onderscheiden. Je kunt een feestje houden wel aan de Amerikanen overlaten, zo veel is duidelijk. Maar na alles wat er gebeurd is het afgelopen weekend, hebben we de rangen, standen en relevante overzichten voor je, plus de kalender voor de rest van het seizoen.

Opvallende dingen van de GP van Miami 2023

Voordat we alles met je doornemen qua standen, zijn er enkele dingen aan het weekend dat ons opvielen. Die delen we maar al te graag met je!

Nyck de Vries wel/niet in vorm

Eindelijk zagen we – heel eventjes – de oude Nyck de Vries! In Nederland is men vrij sceptisch, daar we natuurlijk al een gedoodvrfde kampioen hebben om voor te juichen. De Vries is uiteraard geen pannenkoek achter het stuurwiel. Hij is immers Formule 2- én Formule E-kampioen. Nu kon hij eindelijk in de kwalificatie van de GP van Miami 2023 van zich afbijten. Hij reed een degelijke kwalificatiesessie. Sterker nog, gezien de snelheid van de AlphaTauri heeft hij het meer dan ordentelijk gedaan. Dat was dan het enige goede.

Helaas kon hij zich niet in de tweede sessie verbeteren, maar het feit dat hij Q2 haalde en daarbij zijn teamgenoot versloeg, is gewoon een degelijke prestatie waar de Fries op kan bouwen. Jammer alleen dat hij het bij de start alweer vergooide. Zijn race kunnen we verder bestempelen als kleurloos.

Fernando Alonso heeft een tactische benadering

Het hele weekend leek Aston Martin het niet voor elkaar te hebben. In de vrije trainingen waren Lance Stroll en halverwege het middenveld te vinden. Uiteindelijk ging men bij Aston Martin Racing terug naar een oude setup en dat wierp zijn vruchten af. Voor Alonso, althans.

Naarmate het weekend vorderde klom hij en wist hij uiteindelijk P2 te pakken. Extra knap als je bedenkt dat Lance Stroll niet eens Q2 wist te halen. Natuurlijk is die Aston Martin van dit jaar eindelijk een auto waar een coureur iets mee ‘kan’, maar de Alonso-factor is er nog altijd. Weer een P3 is erg knap.

Middenveld is enorm. En onvoorspelbaar

Het middenveld lijkt groter dan ooit. Natuurlijk, Red Bull is het snelst, met daarachter de Scuderia Ferrari, Aston Martin en Mercedes GP. Maar verder is er geen touw aan vast te knopen. Er is geen superslecht team dat absoluut geen punten kan halen. Ondanks dat het vooraan aan het veld redelijk voorspelbaar is, is de strijd erachter heel erg spannend.

Ook is er een duidelijk verschil tussen auto’s die over één ronde snel zijn (met weinig brandstof en zachte banden) en auto’s die in de race juist uit de voeten kom (met hardere banden en een hoger gewicht). Het zorgt in er in elk geval voor dat de details doorslaggevend zijn.

Uitstekend weekend voor Kevin Magnussen

Kevin Magnussen is een bijzonder fenomeen. De Deense coureur heeft nooit de belofte van absoluut toptalent kunnen inlossen. Maar hij is een beetje de Dirk Kuijt van de Formule 1. Hij compenseert het – relatieve – gebrek aan talent met keiharde vechtlust.

Hij laat niemand er zomaar voorbij en als hij wordt ingehaald, loert hij altijd op een kans om zijn verloren positie terug te pakken.Dit weekend was hij duidelijk de meerdere ten opzichte van zijn teammaat, zowel in de race als kwalificatie. Gelukkig hield hij ook een punt eraan over. Het was namelijk wel een van de smaakmakers van de race.

Alpine ineens snel

De baas van Alpine was lekker zijn eigen merk aan het affakkelen. Lekker bezig. Volgens hem was er geen professionaliteit in het team en was het gestuntel de naam Alpine onwaardig.

Maar om heel eerlijk te zijn: ze deden het best aardig dit weekend! De strategie van Ocon werkte uiteindelijk niet, maar uiteindelijk pakte hij en Gasly gewoon punten. Ook was duidelijk dat de Alpines in de trainingen en kwalificatie snelheid lieten zien.

Toch weer foutje Leclerc

Op een hele goede dag staat er geen maat op Charles Leclerc. Misschien is hij zelfs sneller dan Verstappen over één ronde. Maar de combinatie van foutjes en het team bij de hand nemen, lijkt hem nog niet zo goed af te gaan. Nu is het niet erg bij een coureur die pas 1 of 2 seizoenen gereden heeft, maar Leclerc is inmiddels met alweer zijn zesde seizoen bezig.

Verstappen bizar goed

Waarschijnlijk wist Verstappen van te voren al wat er zou gaan gebeuren. Die RB19 is erg goed en niemand kan er zo goed mee omgaan als Max Verstappen. De Nederland reed een snoeihard tempo op harde banden. Dat hield hij enorm lang vol. De strijd tussen hem en Perez is er eentje gecreëerd omdat we heel erg graag een strijd willen zien. Dit was ook geen nipte zege, maar Verstappen liet Perez alle hoeken van Miami zien.

Rijderskampioenschap

Van te voren was duidelijk: als Sergio Pérez wint en Max Verstappen tweede wordt, kan Pérez de leidende positie in het kampioenschap pakken (afhankelijk van de snelste raceronde). Natuurlijk zijn er omstandigheden waar Verstappen niets aan kan doen, maar Checo profiteert er wel elke keer van. Dat is vroeger niet altijd het geval geweest. Maar ja, dat gebeurde dus allemaal niet. Verstappen breidt zijn voorsprong lekker uit. Vanaf P9.

De stand na de GP Miami 2023 in het rijderskampioenschap is als volgt:

Positie Coureur Team Punten 1 Verstappen Red Bull 119 2 Pérez Red Bull 105 3 Alonso Aston Martin 75 4 Hamilton Mercedes 56 5 Sainz Ferrari 44 6 Russell Mercedes 40 7 Leclerc Ferrari 34 8 Stroll Aston Martin 27 9 Norris McLaren 10 10 Gasly Alpine 8 11 Hülkenberg Haas 6 12 Ocon Alpine 6 13 Bottas Alfa Romeo 4 14 Piastri McLaren 4 15 Zhou Alfa Romeo 2 16 Tsunoda AlphaTauri 2 17 Magnussen Haas 2 18 Albon Williams 1 19 Sargeant Williams 0 20 De Vries AlphaTauri 0

Constructeurskampioenschap

Zoals we al aanhaalden, het middenveld zit zo dicht bij elkaar. En dat is ook duidelijk te zien in de stand in het constructeurskampioenschap. Red Bull gaat uiteraard soeverein aan de leiding, maar daarachter is het echt spannend. Je hebt het groepje Aston Martin, Mercedes en Ferrari, maar vooral daarachter kan een goede uitslag een enorm verschil maken.

De stand na de GP Miami 2023 in het constructeurskampioenschap is als volgt:

Positie Team Punten 1 Red Bull Honda RBPT 224 2 Aston Martin Mercedes 102 3 Mercedes 96 4 Ferrari 78 5 McLaren Mercedes 14 6 Alpine Renault 14 7 Haas Ferrari 8 8 Alfa Romeo Ferrari 6 9 AlphaTauri Honda RBPT 2 19 Williams Mercedes 1

Kwalificatieduel

De rode vlag-situatie zorgt voor een paar interessante dingen in het kwalificatieduel, die weliswaar niet representatief zijn voor de verhoudingen. Maar hey: de uitslag gaat gewoon de geschiedenisboeken is. Dus dat betekent dat Sergio Pérez sneller was dan Max Verstappen. Ook bijzonder is dat Kevin Magnussen sneller was dan Nico Hülkenberg, voor het eerst dit seizoen. Natuurlijk moeten we Nyck de Vries vermelden, die niet alleen Q2 haalde, maar ook Yuki Tsunoda versloeg. Ook Carlos Sainz was een keer sneller dan Charles Leclerc (de reden waarom mag bekend zijn). Alexander Albon heeft voorlopig geen kind aan zijn teammaat Logan Sargeant.

De stand na de GP Miami 2023 in het kwalificatieduel is als volgt:

Coureur Coureur Verstappen 3 Pérez 2 Alonso 5 Stroll 0 Russell 4 Hamilton 1 Leclerc 3 Sainz jr. 2 Norris 4 Piastri 1 Ocon 3 Gasly 2 Hülkenberg 4 Magnussen 1 Guanyu 2 Bottas 3 Tsunoda 4 de Vries 1 Albon 5 Sargeant 0

Snelste raceronde

We gingen speciaal Lewis Hamilton in de gaten houden. Hij was namelijk d enige coureur met een extra setje rode banden. Logisch, hij haalde Q3 niet en had zo een setje over. Maar de Mercedes was dermate langzaam dat Hamilton al blij moest zijn met een een achtste positie. Verstappen daarentegen reed de ideale strategie en reed sneller dan iedereen. Weer geen pole voor de Nederlander, maar wel de maximale score dankzij en ronde van 1:27.908.

De onderlinge stand na de GP Miami 2023 qua snelste racerondes is als volgt:

Coureur Team Aantal snelste racerondes Verstappen Red Bull 2 Zhou Alfa Romeo 1 Russell Red Bull 1 Pérez Red Bull 1

Driver of the Day

Er zijn twee dingen die de kijkers heel erg waarderen bij het uitdelen van de Driver of the Day-award. Ten eerste de underdog die boven zichzelf uitstijgt. Ten tweede een coureur die een mooie inhaalrace laat zien. Verstappen is al een paar geen underdag meer, maar wint wel de Driver of the Day trofee!

De onderlinge stand na de GP Azerbeidzjan 2023 qua Driver of the Day nominaties is als volgt:

Coureur Team Aantal nominaties Sergio Pérez Red Bull 2 Max Verstappen Red Bull 1 Fernando Alonso Aston Martin 1

Heeft de Autoblog-redactie de race goed voorspeld?

Ja, ze voorspellen altijd goed, dat weten we. Het moet alleen ook in lijn zijn met htgeen dat op de baan gebeurde. Jaap en Wouter hadden hun geld gezet op Verstappen, Pérez en Alonso. Michael daarentegen had een stunt van Pérez voor ogen. Uiteindelijk werden Wouter en Jaap op hun wenken bediend.

De stand na de GP Azerbeidzjan 2023 in het redactie-klassement is als volgt:

Redacteur Punten Jaap (VER, PER, ALO) 47 Wouter (VER, PER, ALO) 30 Michael (PER, ALO, VER ) 19

Goede coureur = 1 punt, goede coureur op juiste positie: 5 punten.

Deze Grands Prix zijn al verreden:

Deze Grands Prix staan nog op de kalender:

De eerste meters van de GP van Emilia-Romagna worden verreden op vrijdag 19 mei om 11:00 uur.