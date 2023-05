Altijd al een hybride tank willen hebben?

Dan is dit je kans, je kunt nu een hybride tank aanschaffen!

Dan is dit je kans. Je kunt nu zelf een hybride tank aanschaffen!

Tanks zijn toffe dingen. Groot, sterk en je kunt er mee schieten. Jammer alleen dat die dingen niet zo makkelijk te krijgen zijn voor een particulier. En als je er dan eentje hebt, dan wordt het lastig om er mee op de openbare weg te rijden. En om over de wegenbelasting maar te zwijgen.

Wij hebben voor de mensen die deze bezwaren ook zien een heel goede boodschap. Een straatlegale tank die je 1) kunt krijgen en 2) waar je niet zoveel wegenbelasting voor betaalt als een echte tank uit het leger. Want deze is hybride

Rezvani Hybride Tank

De Amerikaanse firma Rezvani heeft namelijk hun eigen hybride tank op de markt gebracht en de eerste is vandaag geleverd. Je kon de Tank al kopen met een benzine- of dieselmotor, maar dit is dus de eerste lug in hybride variant.

En, altijd handig op het slagveld, je kunt er tot 50 kilometer fluisterstil elektrisch mee rijden. Daar kun je de vijand wel goed mee verrassen. Bovendien kun je ook serieus off-roaden met deze tank, zelfs in volledig elektrische stand.

Als je vijanden hebt, dan is het ook een goed idee om zo’n auto te kopen. Want net als een echte tank kun je ook deze met een heleboel bepantsering en andere veiligheidsdingetjes kopen. Altijd goed om te weten.

Mocht je hem willen hebben, moet je vooralsnog wel naar Amerika. Daar kun je hem op kenteken krijgen. Maar met een beetje moeite gaat je dat hier ook best lukken, denken wij.

Daarom sluiten wij af met… KOOP DAN!!1!