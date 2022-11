Crashte Pérez met opzet of niet?

De vraag die iedereen bezighoudt: crashte Pérez met opzet? Oh, en Carlos Sainz heeft een heel goede oplossing.

De hele Red Bull-soap houdt de gemoederen lekker bezig. Het kwam allemaal aan het licht toen Verstappen de afgelopen race werd gevraagd om zijn positie (P6) aan Pérez terug te geven, die toen op P7 rond tufte in zijn RB18. Verstappen weigerde en sindsdien is het hek van de dam.

Het zou gaan om de kwalificatie van de GP van Monaco 2022. Sergio Pérez spinde daar en reed zijn auto bij Portier (bocht 8) in de vangrail. Op deze manier kon hij zijn P3 vasthouden en kon Verstappen zijn tijd niet verbeteren. Of dat waar is, is lastig te bepalen. Op de beelden kun je zien dat hij redelijk vroeg en hard op het gas gaat en niet instinctief tegenstuurt.

Crashte Pérez met opzet in Monaco?

Maar het is Monaco, er zijn veel eenvoudigere en minder gevaarlijke manieren om een gele vlag-situatie te veroorzaken. Want je auto bewust beschadigen brengt enorme risico’s met zich mee. Qua veiligheid zit het wel snor voor de bestuurder (de snelheden zijn laag), maar voor hetzelfde geld beschadig je een vitaal onderdeel waardoor je alsnog problemen hebt. Denk maar aan de crash van Charles Leclerc in 2021.

Dus was het expres? Volgens Checo is dat niet het geval. Dat bevestigt hij aan Racingnews365. Hij geeft aan dat hij zijn rondetijd wilde verbeteren en in een eerdere bocht ook al bijna crashte. Alle geruchten eromheen noemt hij ‘pure speculatie’. Maar het wordt nog erger, want ondanks dat alles volgens Red Bull is uitgesproken, weet Pérez nog steeds niet waarom Verstappen zo boos was. Ze hebben ‘er niet inhoudelijk over gesproken’.

Oplossing van Carlos Sainz

Carlos Sainz heeft trouwens een topoplossing. Iemand die een fout maakt in de kwalificatie en daardoor een gele of rode vlag situatie veroorzaakt, moet een strafje krijgen. Dat meldt hij aan The Race.

Op die manier is er dan namelijk geen beloning om een foutje te maken, of het nu bedoeld of onbedoeld is. Volgens Sainz is het namelijk vaker voorgekomen, ook in situaties waar de media er niet vol op dook.

Hieronder de beelden in detail:

Dus, om de discussie lekker op gang te houden in de commentsectie hebben we twee vragen voor je. Ten eerste: geloof je Sergio Pérez? Ten tweede: is het idee van Carlos Sainz een goede oplossing? Laat het weten, in de comments!

Meer lezen? Check hier alles dat je moet weten over de GP Abu Dhabi 2022!