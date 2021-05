Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Monaco 2021 - Autoblog.nl

Een rode auto op pole, of toch weer gewoon Bassie en Adriaan vooraan? We gaan het zien, in de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco!

We hebben er niet één, niet twéé, maar…oh wacht toch wel twee jaar op moeten wachten. Maar vandaag is het dan weer zover! Jawel! Corona is bijna verslagen en er staat weer een Grand Prix van Monaco op het programma. Het wordt de vijfde race van het jaar en een spannend moment voor het kampioenschap. In de eerste vier races, verdeelden Lewis Hamilton en Max Verstappen namelijk saampjes álle eerste en tweede plaatsen.

Helaas is het daarbij echter wel Hamilton die drie keer won, terwijl Verstappen slechts één keer zegevierde. In een jaar waar we onze held Max de beste kans tot nu toedichten om kampioen te worden, heeft Hamilton zo onder de streep zijn beste seizoensstart ooit. En het is niet alsof het de afgelopen jaren sappelen was voor HAM natuurlijk.

Wat misschien nog erger is: waar we in Bahrein nog dachten dat de Red Bull minstens zo goed zo niet beter was dan de Mercedes, is dat beeld in de laatste twee races ernstig bijgesteld. De W12 is stiekem toch weer ernstig goed. En dan moet Red Bull nog hun achtervleugel gaan aanpassen…Gaan we dan toch weer naar een jaar Mercedes-dominantie kijken, of heeft de W12 ook echte zwakheden?

Daar krijgen we vandaag een stukje extra informatie over. Monaco is immers een speciaal circuit. Het is een baantje waar aerodynamische maar zeker ook mechanische grip belangrijker zijn dan pure power. De auto moet lekker de krappe bochtjes omrollen. Dat was in het verleden nog wel eens een zwak punt van de extra lange Mercedes, hoewel Das Haus in 2019 alsnog een eclatante zege boekte in het Prinsdom. Red Bull won in 2018 en Ferrari in 2017. Kunnen de twee concurrenten de zwarte Silberpfeil dit jaar weer pijn doen?

Q1

Na Q3 was het even de vraag of Latifi en Schumacher in actie zouden komen. Beiden schreven hun auto’s af in de laatste oefensessie voorafgaand aan de kwalificatie. Latifi deed dat op exact dezelfde wijze als Verstappen ooit overkwam. Onze held kostte dat toen een kans op de zege, maar Latifi heeft geluk. Zijn team krijgt de Williams net op tijd weer aan het rollen. Schumacher daarentegen zal de sessie uitzitten. Na zijn crash aan het einde van de laatste training, moet hij sowieso onderdelen wisselen. Daardoor incasseert de jonge Schumacher een gridstraf. Kwalificeren in de Haas heeft dan natuurlijk niet zoveel zin meer.

Vooraan zien we al snel het gevecht dat we verwacht hebben zich ontvouwen, hoewel het in Q1 nog ‘nergens om gaat’. Verstappen, Bottas en de Ferrari’s laten snelle tijden noteren. Perez en Hamilton geven wat tijd toe en moeten hoogvliegers Gasly en Norris nog voor zich dulden. Iedereen blijft lekker veel rondjes rijden op dit circuit waar het goede momentum behouden oh zo belangrijk is. Raikkonen ‘beleeft’ een momentje en schiet even rechtdoor na het rechte stuk. Norris schrikt een beetje en kiest de binnenbocht van de pitstraat.

Als de tijd langzaam wegtikt, zien we de Alpines in de gevarenzone rondbungelen. Alonso is zelfs langzamer dan Latifi. Het wordt weer een grote tombola, waarbij Vettel toch ook opeens weer aan een zijden draadje hangt. De Duitser heeft echter geluk. Mede-wereldkampioen Alonso haalt het namelijk niet en ook Tsunoda valt andermaal door de mand. Zij moeten morgen op een hele gekke race hopen om nog iets uit het weekend te halen. Dat Latifi en Mazepin ook mogen gaan douchen, mag geen verrassing heten.

De afvallers: Tsunoda – Alonso – Latifi – Mazepin – Schumacher

Q2

Local hero Charles Leclerc weet dat er vandaag wat te halen valt en scheurt snel de baan op aan het begin van Q2. Snel is de Monegask inderdaad, maar onze Max is nog sneller. Dan komt Carlos Sainz echter over de lijn met een 1:10.8. Het is de snelste tijd van het weekend tot nu toe. De baan ontwikkelt zich kennelijk echter nog. Norris laat in de eerste sector opeens een paarse tijd noteren die liefst vier tienden sneller is dan die van Sainz. De McLaren verliest die voorsprong echter weer in sector 2 en sector 3 en komt op de meet twee tienden tekort. Toch zit Lando in de buurt als hij een super rondje rijdt.

Het kan echter nóg harder. Nu gaat MV33 als een speer in de eerste sector. In tegenstelling tot Norris houdt onze held wel wat over op de meet. Hij rijdt een 1:10.6. In Q1 was Bottas nog de snelste, maar nu moet Mercedes op het oog even passen. VB77 geeft vier tienden toe, LH44 zit op meer dan een halve seconde. Zoals grote F1 kenners al wisten, is LH44 hier eigenlijk nooit heel bijzonder geweest. Maar je verwacht na de afgelopen jaren alsnog dat ze ‘m bij Das Haus dadelijk op pole zetten natuurlijk.

Voorlopig is het echter Leclerc die de laatste klap uitdeelt. De eerste man op de baan is aan het einde van Q2 ook de snelste. Wel zien we dan toch nog een waarschuwing van Mercedes. Bottas komt naar P3 op minder dan een tiende van Leclerc. Perez verbetert zich naar P5 op vier tienden van LEC en een dikke drie tienden op VER. Het is een hele mooie opmaat naar de sessie die er echt om gaat.

Stiekem gaat het in deze sessie echter alleen om de afvallers op nummer elf tot en met vijftien. Dat zijn dit keer Ocon, Ricciardo, Stroll, Raikkonen en Russell. Pijnlijk dus vooral toch weer voor Ricciardo, ooit nog winnaar op dit circuit. Norris, Gasly, Vettel en Giovinazzi gaan wel door naar Q3 en doen het dus een stuk beter dan hun teammaten.

De afvallers: Ocon – Ricciardo – Stroll – Raikkonen – Russell

Q3

En dan het moment suprême, zoals men pleegt te zeggen in Monaco en omstreken. Wie scoort het jacht met de babes en wie lazert de boot af als Kimi Raikkonen? Eerst volgen we Max Verstappen. De Nederlander gaat paars – groen – paars naar 1:10.5. Bottas is slechts zestig duizendsten van een seconde langzamer.

Hamilton en Ferrari kiezen voor een andere strategie. Om de banden op te warmen, doen zij eerst een wat langzamere ronde om vervolgens vol aan te vallen. Het lijkt te werken want de rode Ferrari’s laten veel paarse sectoren noteren. Voor Leclerc resteert aan de meet een 1:10.3! Sainz verknalt het een klein beetje en noteert een 1:10.5. Hij is kortstondig sneller dan Bottas, maar de Fin zet na een cool down lap nog een keer aan en nestelt zich dan weer op P3. VB77 is ondertussen wel een halve seconde sneller dan LH44! Splinternieuwe banden zijn hier niet noodzakelijk het aller snelste, zoveel is duidelijk.

Toch wisselen de coureurs wel allemaal voor een nieuwe set richting het einde van de sessie. Wat kan Max? En Lewis moet toch ook beter kunnen dan P7? Max’ eerste sector is niet snel genoeg. Maar dan zien we het. Ook Max gaat nu voor de Ferrari-strategie. Of…Huh? Max gaat nu helemaal van zijn gas af. Dit wordt ‘m niet zo.

Ook teammaat Perez heeft pech. De Mexicaan zit op een verbetering, maar komt drie man tegen in de laatste bocht. Die doen hun best aan de kant te gaan, maar dat kost natuurlijk tijd. Hamilton gaat ook niet voor een verbetering en dan lijkt het erop dat de baan langzamer is geworden. Gaat de sessie dan als een nachtkaars uit?

Neen!!1! Op het moment dat Verstappen alsnog de snelste eerste sector laat noteren, zien we opeens een rode Ferrari in de muur hangen. Het is de auto van…Leclerc! In de herhaling zien we dat Charles een Max-je gedaan heeft in de chicane die Latifi vanochtend ook al verschalkte. Dit betekent niet alleen een code rood, maar ook een feest voor rood! Zo deed Schumacher dat ook ooit, maar dan met wat minder overtuiging. Voor Leclerc zal het nu echt de vraag zijn of zijn auto morgen weer heel genoeg is om ook echt vanaf P1 van start te gaan.

Hoe dan ook, de sessie zal met een paar minuten te gaan niet meer herstart worden dus blijft de grid zoals die was. Leclerc dus op pole mits ze zijn auto maken, Max vanaf P2 en Bottas vanaf P3. Dat wordt makkelijk winnen voor Max dus morgen. Sainz is pislink op zijn teammaat en gunt hem geen blik waardig. Plek vier resteert voor de Spanjaard. Hamilton valt ondertussen zwaar tegen en staat slechts op P7, nog achter Norris en Gasly. HAM staat zelfs maar één plekje voor zijn oude rivaal VET. Perez en Giovinazzi maken de top-10 compleet. Voor de laatste is dat een topresultaat, voor de eerste is het toch weer net niet waar iedereen op gehoopt had. Maar ja, morgen kan het allemaal weer anders zijn. Kom maar door met dat Casino Royale.

UPDATE: Verstappen denkt dat hij een goede kans maakt morgen alsnog vanaf P1 te kunnen starten.

F1 kwalificatie Monaco 2021: De volledige uitslag

Leclerc – Ferrari VERSTAPPEN – Red Bull Bottas – Mercedes Sainz – Ferrari Norris – McLaren Gasly – Alpha Tauri Hamilton – Mercedes Vettel – Aston Martin Perez – Red Bull Giovinazzi – Alfa Romeo Ocon – Alpine Ricciardo – McLaren Stroll – Aston Martin Raikkonen – Alfa Romeo Russell – Williams Tsunoda – Alpha Tauri Alonso – Alpine Latifi – Williams Mazepin – Haas F1

DNQ

Schumacher – Haas F1