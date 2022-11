Toekomst Volkswagen Golf bekend, net als ID3

De toekomst van de Volkswagen Golf is bekend.

Jarenlang was de Volkswagen Golf de best verkochte auto van Europa. Ook in Nederland was het model niet aan te slepen. Enig idee hoe goed de Volkswagen Golf tegenwoordig verkoopt? Slecht. De auto staat op plaats 35 tot nu toe. Dat betekent dat er 34 auto’s beter verkopen dan de auto die ooit de bestseller van Nederland was.

Het ligt overigens ook een beetje aan de klasse (C-segment). De Opel Astra – ooit ook een verkooptopper – staat op dit moment op 76. Daarbij zijn er twee Volkswagens die aanzienlijk beter verkopen dan de Golf, namelijk de Polo en de T-Roc. Nu er ook een Volkswagen ID3 is als C-segment vijfdeurs hatchback. Aangezien alles toch elektrisch wordt, is er nog wel toekomst voor de Volkswagen Golf?

Thomas Shäfer

We geven eerst even direct antwoord op die vraag en lichten en daarna verder toe. Ja, er is toekomst voor de Volkswagen Golf. Dat bevestigt VW CEO Thomas Schäfer aan Autocar. Dit betekent dat er een Golf 9 aankomt. Volgens Schäfer is de naam Golf en de varianten daarop (zoals Golf GTI) veel te sterk om af te danken. Dus ook in een elektrische revolutie is er plaats voor de Golf.

Ok, nu het duidelijk is voor de Golf. Maar hij ziet het dan met de ID3? Dat moest toch na de Kever en Golf de derde belangrijke Volkswagen worden? Ja, dat klopt en nee: het is kennelijk niet gelukt. De ID3 verkoopt ook slechter dan de Golf. De Volkswagen ID4 is aanzienlijk populairder in ons land, bijvoorbeeld.

Toekomst Volkswagen Golf: in welke vorm dan?

De Volkswagen ID3 moet je volgens Schäfer meer zien als de opvolger van de Golf Plus c.q. de Volkswagen Golf Sportsvan. Kennen jullie die nog? Dat was een Golf, maar dan met een hogere instap en zitpositie. Die mensen kiezen tegenwoordig een crossover, dus vandaar dat Volkswagen ‘m uit productie nam.

Qua positionering wordt de Golf 9 onder de ID3 geplaatst. Niet alleen qua prijs, maar ook qua formaat. De nieuwe Golf staat wel boven de ID2, een kleine stadsauto die nog moet verschijnen. Als naam voor de Golf 9 wordt de naam ID Golf als mogelijkheid genoemd.

Via: Autocar

