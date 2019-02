Hier, een M850i volgens BMW Individual

Een echte 'Nederlandse' spec.

De Nederlandse BMW M850i’s tot nu toe zijn saaier dan een bezoek aan je oma. Zwart heeft voorlopig de absolute voorkeur. Wat dat betreft moeten de bezitters van zo’n M850i warm lopen voor dit exemplaar. Ook deze 8 Serie is zwart van kleur, maar heeft enkele BMW Individual opties die de auto nét even wat bijzonderder maken.

Wie de auto in het echt wil bewonderen zal in het vliegtuig moeten stappen. De M850i staat namelijk bij BMW Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten. Door de zwarte kleur is het bijna niet te zien dat deze 8 Serie over carbon exterieuropties beschikt. Zo is er een carbon vin in de voorbumper aanwezig, is het dak van carbon en werd de diffuser voorzien van het lichtgewicht materiaal.

Mocht je om wat voor reden dan ook vergeten dat je deze carbon opties hebt, dan moet je de deur openen. In de deurlijst staat naast ‘BMW Individual’ ook ‘Carbon Core’. Een beetje hetzelfde als een Priscilla uit Den Haag met een gouden naamketting om haar nek. Het interieur is een combinatie van twee kleuren. Het rood maakt de boel nét even wat vrolijker. Is dit hem helemaal, of toch liever het rode exemplaar uit onze rijtest?