Oude S8 is ook prima te gebruiken voor ramkraak

When life imitates art.

Soms vraag je je af: waarom??? Dat vroegen wij ons op de redactie af na het lezen van dit politiebericht. Wat wil het geval: er waren enkele onverlaten die het nodig vonden om een ramkraak te plegen. Ok, begrijpelijk. Het kan maar zo zijn dat je bizar veel geld nodig hebt in extreem weinig tijd en geen verstand hebt van Bitcoins. Een ramkraak lijkt tegenwoordig vrij eenvoudig. Vind enkele sujetten die net als jij geen zin hebben om een loonbelastingsformulier in te vullen en regel een snelle auto. Welke auto? Tsja, als je het aan de expert vraagt, dan moeten we ons wenden naar Heist-movie ‘Ronin’. De chauffeur in kwestie, Larry, is vrij specifiek:

Something very fast. Audi S8, something that can shove a bit…

Na het zien van deze actiefilm uit 1998 besloten de aanstaande delinquenten een dergelijke auto te stelen en te voorzien van gestolen kentekenplaten (JL-151-K). Deze horen inderdaad op een Renault Clio. Het criminele groepje toog naar Nieuwegein om daar de roof van de eeuw te plegen. Het doel was de kledingzaak “De Oude Sluijs” te ontdoen van waardevolle spullen. Het waarom is een beetje onduidelijk, want dit was voor de kledingwinkel al de zesde ramkraak in twee jaar tijd.

Dat weerhield de ongetwijfeld hoger-opgeleiden er niet van om de kraak alsnog door te zetten. De achterkant van de S8 (rijtest) werd vakkundig voor de ingang van de winkel gemanoeuvreerd. Waarschijnlijk waren ze vergeten even te meten hoe breed de ingang was ten opzichte van Audi’s voormalige toplimousine. Na de crash kwam men erachter dat ze niet naar binnen konden vanwege ‘hun’ S8 die in de weg stond… De kansenparels zagen geen andere oplossing dan wegrennen. Van hen ontbreekt vooralsnog ieder spoor. Mocht je een waardevolle tip hebben, kun je deze via deze link aan de politie doorgeven.