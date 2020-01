Voorproefje op de nieuwe Volkswagen Caddy

Gaat de nieuwe Caddy er zo uitzien?





Nog even wachten en dan presenteert Volkswagen een nieuwe generatie Caddy. De Duitse autobouwer uit Wolfsburg heeft al een voorproefje gegeven met een schets en nu gaan we een stapje verder.

Het is dit keer niet Volkswagen zelf die beelden deelt van de nieuwe Caddy, maar een impressie afkomstig van Kolesa.ru. De Russische website heeft op basis van prototypes en beelden van de nieuwe Caddy een digitaal beeld geschetst van de bedrijfswagen.

De render is gebaseerd op de Combi-uitvoering. Hier in Nederland zul je de Caddy echter het vaakst zien in bedrijfswagen-trim. Wat opvalt is dat de render een stuk minder uitbundig is in vergelijking met de sketch die Volkswagen zelf heeft gedeeld van de nieuwe Caddy. De waarheid zal in het midden liggen.

Enkele wijzigingen die zijn meegenomen met deze reder is een nieuwe voorkant, met inspiraties van de Transporter 6.1. Achter zien we andere achterlichten met een zwart vlak. Dat heeft wat weg van de officiële schets, maar ook van een Up!

De nieuwe Volkswagen Caddy zal over een maand gepresenteerd worden. De kleine bestelbus en eventuele Combi is gericht op de Europese markt.