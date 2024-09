Cupra Born maakt de ID.3 nog minder interessant

Cupra maakt de keuze tussen de Born en de ID.3 nog een stukje makkelijker.

De grootste rivaal van de Volkswagen ID.3 komt uit eigen huis, in de vorm van de Cupra Born. Dit is de minder lelijke en beter rijdende versie van de ID.3. En hij is ook nog eens goedkoper. Dan rijst de vraag waarom je nog een ID.3 zou kopen.

De prijzen veranderen nogal eens, maar nu is de instapversie van de Cupra Born in prijs verlaagd. Deze is €1.500 goedkoper geworden. Voor de Cupra Born Essential betaal je nu €37.490.

Voor dat bedrag krijg je een auto met 231 pk op de achterwielen. Eerst was er nog een instap-Born met 204 pk (die hadden we als duurtester), maar die is inmiddels komen te vervallen. Een Born heeft nu dus minstens 231 pk, waarmee het gewoon een hele vlotte auto is.

De range is ook prima. De Cupra Born kreeg eerder dit jaar een iets grotere accu (59 kWh) en heeft nu een actieradius van 427 km. Voor een C-segment auto is dat zeker niet verkeerd.

Born vs. ID.3

Om terug te komen op de inleiding: hoe verhoudt de Born zich nu tot de ID.3? Die is op dit moment al te krijgen vanaf €35.990, maar dan heb je de versie met maar 170 pk en een kleinere 52 kWh-accu. Het gaat hier ook om de zogenaamde ‘Pure Oranje Edition’, die maar tijdelijk verkrijgbaar is.

De betere vergelijking is met de ID.3 Pro. Die heeft dezelfde 59 kWh-accu en is er vanaf €39.990. Deze is dus €2.500 duurder dan de Cupra Born en dan heb je ook nog eens minder vermogen (204 pk). Oftewel: de Cupra is duidelijk de betere deal.

Overigens is de ID.3 alsnog de beter verkopende auto van de twee, tot dusver. Van de ID.3 zijn er dit jaar 738 verkocht, van de Cupra Born 630.