Nederlandse dealer geeft de Cupra Born een agressieve smoel

Met deze Cupra Born ‘Bocanegra’ kun je de blits maken op de VAG-meeting.

Voor Volkswagens en Seats is er altijd een levendige tuningscene geweest. Met de nieuwe elektrische modellen van Volkswagen en Seat Cupra is dat opeens een stuk minder. Dat is niet heel gek, want deze auto’s hebben een hele andere doelgroep (die geen petjes dragen).

Toch kun je ook een Cupra Born pimpen, zo laat de Nederlandse dealer Huiskes-Kokkeler uit Hengelooo zien. Zij maakten eerder al eens een Volkswagen ID.3 ‘R’ en nu hebben ze een nieuw projectje: een Cupra Born ‘Bocanegra’.

Bocanegra betekent vrij vertaald ‘zwarte bek’ en dit was de bijnaam voor de Seat 1200 Sport uit de jaren ’70. Die had namelijk een volledig zwarte neus. Seat bracht deze naam later terug met de Ibiza Bocanegra, die te herkennen was aan zijn brutale zwarte smoelwerk.

Huiskes-Kokkeler heeft nu dus ook zo’n versie gemaakt van de Cupra Born. Ze hebben het gedeelte tussen de koplampen en de grille aan de onderkant volledig zwart gemaakt. De buitenste luchtinlaten in de voorbumper zijn juist grijs gemaakt. Met deze kleine aanpassingen oogt de Born opeens een stuk agressiever.

Naast de neus zijn er nog een reeks onderdelen zwart gemaakt, zoals de spiegelkappen, het dak en de sideskirts. Dat is niet het enige wat er aangepast is: om de sportieve look compleet te maken is de Born verlaagd en voorzien van 20 inch velgen (die uiteraard zwart zijn). Ook is er een splitter en een extra achterspoilertje gemonteerd.

De aanpassingen blijven beperkt tot de looks, want ja, verder valt er nog steeds weinig te tunen aan een elektrische auto. Dat is op zich geen ramp, want met de Born zul je zeker niet de langzaamste auto zijn bij de lokale VAG-meeting.

Je bent wellicht nog benieuwd wat zo’n make-over nou kost. Voor de volledige transformatie ben je €5.000 kwijt, inclusief arbeid. Huiskes-Kokkeler is van plan om binnenkort ook nog goedkopere pakketten aan te bieden, waarbij je bijvoorbeeld alleen voor de zwarte accenten kunt gaan.