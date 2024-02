Cupra Born VZ is elektrische Hot Hatch: eindelijk!

De Cupra Born VZ is een echte echte elektrische hot hatch? We zijn benieuwd!

Dames en heren, graag uw aandacht voor het volgende. Cupra heeft het digitale doek getrokken van een auto waar wij met smart op wachten: een betaalbare elektrische hot hatch. De auto heet Cupra Born VZ en is het topmodel van de Cupra-range. Voorheen waren juist de Cupra’s de topmodellen van Seats. Maar ja, je kan niet een Cupra Born Cupra op de markt brengen. Da’s raarrrr.

Het is eigenlijk ook een raar idee om een elektrische hot hatch op de markt te brengen. Op dit moment is de accutechnologie nog niet zover: ze wegen meestal evenveel als gasten van de Jerry Springer-show: zo’n 200-300 kilogram is geen uitzondering.

Maar hey, we moeten blij zijn als een fabrikant de moeite neemt om een dergelijke auto te ontwikkelen in plaats van nóg elektrische premium crossover te lanceren.

Veloz

De Cupra Born VZ doet zijn naam eer. Die VZ in de naam is van Veloz, het Spaans voor snel. Voor de snelheid is er een 240 kW sterke elektromotor. Voor de mensen die nog in oude paardenkrachten denken: dat is 326 pk! Het koppel bedraagt een meer dan vorstelijke 540 Nm. Om dat even in een context te zetten, dat is evenveel vermogen en meer koppel dan de BMW 750i uit 2001! En dan is de motor van de Cupra trillingsvrijer dan die epische V12 uit de favoriete auto van @jaapiyo. In 5.7 seconden sprint de Cupra Born VZ naar de 100 km/u. De topsnelheid is begrensd op 200 km/u.

Waar we ons wel een klein beetje zorgen om maken, is dat men bij Cupra spreekt van sportievere rijeigenschappen. Nu is dat wel tof, maar meer de manier waarop het gedaan is. De remmen bieden vanaf nu af aan meer gevoel. De ophanging voelt nu robuuster en de besturing reageert beter, evenals de pedalen. Dat klinkt heel erg alsof er gewoon enkele parameters in de software zijn aangepast en klaar.

Gesmede wielen voor de Cupra Born VZ

Voor een echte hot hatch moet je een straffer onderstel, dikkere remmen en directere besturing hebben. Niet zozeer een andere afstemming van het standaardspul, alhoewel wij ons natuurlijk graag laten verrassen! De gewone Cupra Born rijdt overigens leuker dan de VW ID.3 waarvan die is afgeleid.

Waar we wel blij van worden zijn de velgen. Die zij met 20 inch misschien een beetje groot voor een C-segment auto, maar met EV’s zien we vaak velgen met een grote diameter en beperkte breedte. Er zijn twee setjes leverbaar, maar een van die sets betreft gesmede velgen. Dat betekent dat ze lichter én sterker zijn. Kies je voor die wielen, dan krijg je automatisch extra sportieve ‘performance’-banden.

Interieur

Naast de bijzondere wielen krijgt de Cupra Born VZ een bijzonder interieur. Dat is extra sportief met de zogenaamde Cupra CUPBuckets en ja, Cupra noemt die stoelen echt CUPBuckets. Ze zien er geweldig uit en het lijkt erop dat ze geweldig zitten. Vergeet niet dat bijvoorbeeld een sportievere BMW iX gewoon de standaardstoelen heeft. Dus in dat opzicht is de Cupra Born VZ superpremium.

De klasse voor elektrische Hot Hatches lijkt dit jaar zich te gaan vormen. Het begon al met de MG 4 XPower. Ook de nieuwe Alpine A290 is zeer veelbelovend en de Mini Cooper SE zal ongetwijfeld ook lekker de hoek om gaan.

Deze Cupra Born VZ laat er een stapje boven te staan qua performance (behalve bij de MG dan), maar is ook een maatje groter. Enfin, de auto komt op de markt in het derde kwartaal van 2024. Tegen die tijd weten we ook iets meer over de prijzen.

