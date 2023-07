Cupra DarkRebel is onbegrijpelijk geconfigureerd

Wat is een metahype? En waarom zijn mensen lid van een Tribe? En hoe zit het nu met die omgevingen? Wij begrijpen eigenlijk helemaal niets van de Cupra DarkRebel.

Vroeger was het zo makkelijk. Een automerk showde een superdikke concept. Alle toffe dingen de betreffende concept zo gaaf maakten, werden door de bonentellers ontdaan van het productiemodel. Vervolgens werd dat dan 4 jaar lang jouw leasewagen.

Als je kijkt naar de eerste Seat Ibiza ST IBZ Concept, de concept voor de tweede generatie Leon (de Seat Salsa) of de Seat TL Concept uit 1990. In alle gevallen moest je het doen met een iets minder dikke variant die er in de verste verte wel een beetje op leek.

Metahype

We zijn dan ook benieuwd hoe het gaat aflopen met de Cupra DarkRebel. Dat is een concept-versie die is ontworpen door input van 270.000 mensen uit de Cupra Tribe. In dit artikel vertelt zeer gewaardeerde collega @loek je er alles over. Je kon namelijk je ideale Cupra DarkRebel configureren in de metahype.

Ja, sorry, Cupra, je bent ondergetekende verloren. Configureren in de metahype? De mensen die deze taal spreken, rijden geen auto maar zitten demonstratief in de trein of op een inmiddels zeldzaam wordende VanMoof-fiets.

Cupra DarkRebel omgevingen

Het feit dat wij dinosauriërs het niet begrijpen, heeft mensen er niet van weerhouden om er toch iets van te maken. Het is dit geworden. Een Cupra concept met roze banden. Er is met name gebruik gemaakt van de Exponential Cube-omgeving. Dat is bijzonder, want men kon ook kiezen uit andere omgevingen, zoals Exponential Infinite en Exponential Square. Dus, ja, dat men Exponential Cube koos, is opmerkelijk te noemen (we hebben echt geen idee wat we zeggen).

Onder de Cupra-tribeleden bevinden zich ook mensen als Q-Tip, Phife Dawg, Ali Shaheed Mohammed en Jarobi. Oh, wacht, dat is een andere Tribe. Deze Cupra tribe heeft leden als Alexia Putellas, Marc ter Stegen, Ansu Fati en Daniel Brühl die alle vier absoluut niet in staat zijn om Jazz-samples op een lekkere beat te zetten. Maar ze kunnen dus wel een Cupra DarkRebel configureren.