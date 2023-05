Cupra krijgt OOK zijn eigen submerk?

Komt er nu nog en submerk voor Cupra?

Oh, wat waren we toch sceptisch met zijn allen. Seat ging Cupra zelfstandig als merk positioneren. Daarbij koos men een Tribal-logo dat ID&T hoogstwaarschijnlijk heeft afgewezen en een tot 300 pk opgefokte Ateca.

Nu zijn we een paar jaar verder en zijn de kaarten heel erg anders geschud. Cupra is nu een serieus en volwassen merk met een range aan (voornamelijk) geëlektrificeerde modellen. Naast snelle versies van bestaande Seats (Leon) zijn er ook modellen specifiek voor Cupra, zoals de Born en Formentor. Daar komt dan binnenkort de Tavascan bij.

Nog een submerk voor Cupra

De Tavascan is een elektrische crossover. Zie het model als het Spaanse zusje van de Volkswagen ID5 en Skoda Enyaq Coupé. Die Cupra Tavascan ziet er erg strak uit en lijkt daadwerkelijk iets sportiever te gaan worden dan de – op het dynamische vlak teleurstellende – Skoda en Volkswagen.

Maar de Tavascan gaat verkocht worden onder een eigen submerk. Dat meldt het Duitse Automobilwoche. Althans, er komt nóg een nieuw automerk van Volkswagen. Dat nieuwe merk moet in China jonge mensen gaan aanspreken.

Het merk gaat zetelen in de provincie van Anhui. Zowel het hoofdkantoor als de fabriek komt daar. Het nog te introduceren submerk gaat concurreren met de nieuwere Chinese automerken.

De redenering erachter is en beetje omslachtig. Cupra bestaat niet in China en volgens de Duitse publicatie is het veel te kostbaar om een nieuw merk te lanceren. Maar een nieuw submerk is dan weer geen probleem. Wellicht dat ze kiezen voor en bestaand submerk?

China

Nu heeft Volkswagen al wat ervaring op de Chinese markt. De Duitsers verkocht al in de jaren ’90 auto’s. Ook is er een Chinees budgetmerk van Volkswagen, Jetta genaamd. Nee, die bouwen geen Golf sedans, maar compacte voordelige Volkswagens. Als je de Jetta-modellen bekijkt, kan het zijn dat ze ergens bekend van voorkomen:

Onze gok: ze gaan de Tavascan als Jetta ‘vermarkten’ voor een ‘jong en dynamisch’ publiek. Dat submerk zit een beetje in een ’tafellaken en servet’-situatie. Het merk heeft de afgelopen jaren hard aan de weg getimmerd, maar ze hebben slechts een marktaandeel van 0,85% weten te realiseren. Echter, de Chinese markt is dermate groot dat er alsnog 178.100 Jetta’s werden verkocht.

