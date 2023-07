Nederlandse prijs McLaren 750S bekend: 30 mille erbij

De Nederlandse prijs van de McLaren 750S is niet mals, maar je krijgt 30 pk meer en 30 kg minder voor die 30 mille.

Nog niet zo lang geleden werd de McLaren 750S onthuld. Dat is de opvolger van de McLaren 720S. Inderdaad, 30 pk erbij. Maar het is niet alleen 30 pk erbij, maar ook 30 mille erbij. De 750S is namelijk flink duurder geworden. Je moet minimaal 358.174 euro uitgeven om er eentje te kunnen bemachtigen. Dat is uiteraard nog voordat je de uitgebreide prijslijsten gaat raadplegen.

Of het foldertje van MSO (McLaren Special Operations) om de auto helemaal naar je smaak te brengen. Dan wordt de 750S aanzienlijk duurder.

Als je duurder wil, kun je ook kiezen voor een 750S Spider, dan heb je een cabriodakje en mag je €393.074 betalen. Een meerprijs van 35 mille om een open verse te rijden is wat ons betreft niet mals.

Veel waar voor veel geld

Maar daar krijg je wel heel erg veel voor terug. Volgens McLaren is het een nieuwe auto, volgens ons is het een flink gefacelifte 720S. Daar is overigens helemaal niets mis mee. De 4.0 Biturbo V8 is nu goed voor 750 pk en 800 Nm, terwijl het gewicht met 30 kilogram afnam. Kijk, dat ’30’ is echt een thema, kennelijk.

De 750S weegt 1.277 kg en is verreweg de lichtste auto uit zijn klasse. Dat zorgt uiteraard voor meer dan spraakmakende prestaties. Van 0-100 km/u sprinten is in 2,8 seconden gedaan, van 0-200 km/u is in 7,2 seconden achter de rug.

Prijs concurrentie McLaren 750S

Uiteraard vergelijken we de prijs van de McLaren 750S ook eventjes met die van de concurrentie. Dan valt op dat er bijna geen concurrentie is. De Ferrari F8 Tributo is onlangs uit productie gegaan. De Honda NSX is er niet meer, evenals de Nissan GT-R Nismo of de Mercedes-AMG GT R. De Lamborghini Revuelto zal rond het half miljoen gaan kosten en is er dus derhalve iets boven gepositioneerd.

Kortom, McLaren heeft het rijk bijna alleen. Er zijn twee ‘concurrenten’ die beide overigens minimaal 100 pk minder hebben. Er is nu dus bijna sprake van hypercarprestaties voor supercarprijzen. Dus toch nog hartstikke scherp!

Volkswagen Golf GTI | € 59.290

Maserati MC20 Stradale | € 309.576

Porsche 911 Turbo S Leightweight | € 328.801

McLaren 750S | € 358.174

Nu de prijs van de McLaren 750S bekend is, kun je ‘m per direct te bestellen.