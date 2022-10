Speciale SEAT Leon Cupra wordt 14 jaar later erkend

Eigenaren van de speciale SEAT Leon Cupra K1 krijgen nu pas de erkenning die hun auto verdiende.

Toen de Volkswagen Groep het merk SEAT kocht, was het doel eigenlijk om de iets goedkopere modellen op Volkswagen-basis een beetje flair en sportiviteit mee te geven. Een beetje auto emoción, zo je wil. Die sportiviteit komt niet echt goed uit de verf in een SEAT Ibiza 1.2. Des te meer zijn de modellen van voorheen tunerlabel (en nu automerk) Cupra wel leuk. Zo kon je in de tweede generatie SEAT Leon Cupra best een toffe hete hatchback vinden.

SEAT Leon Cupra K1

Een soort ultieme versie van de SEAT Leon Cupra kwam in 2008 met de K1. Of zoals ‘ie volledig heet: de K1 Limited Edition Styling Kit. Da’s fijn, want daarmee doet de editie precies wat ‘ie belooft. De motor blijft de 2.0 TSI met 240 pk, het gaat puur om het extra dikspul. De mistlampen in de bumper worden geflankeerd door gigantische luchtgaten, de auto krijgt wat extra uitgesproken splitters en spoilers rondom en in plaats van een enkele pijp linksonder een plastic diffusor heeft de K1 een grote chromen centrale pijp onder een gespoten diffusor.

Limited Edition

Goed, officieel heet de SEAT Leon Cupra K1 dus de K1 Limited Edition. Vandaar dat SEAT in 2008 en 2009 precies 450 stuks bouwden. Deze waren alle 450 bestemd voor hot hatch-land het Verenigd Koninkrijk. Toch heeft dat nooit zo gevoeld. De auto’s wijken namelijk technisch gezien niet af van een standaard Cupra. Een K1-eigenaar kan niet bewijzen dat hij één van die 450 stuks heeft en niet gewoon het K1-spul op eBay heeft gekocht en op een normale Cupra heeft geschroefd.

Erkenning

Daar komt verandering in. Elke eigenaar van een SEAT Leon Cupra K1 kan nu in het VK een ‘Authenticity Package’ aanvragen. Daarmee wordt de auto officieel ingeluid als gelimiteerde editie. SEAT kan – vermoedelijk met het chassisnummer – bekijken welk nummer jouw K1 is en voor elke K1-eigenaar die zich meldt wordt de auto officieel goedgekeurd als één van de 450 stuks. Op volgorde, dus ook elke auto krijgt een uniek nummer van 1 tot 450 die je ook als badge ontvangt. Daarmee krijgt de auto 14 jaar na dato de erkenning die hij nooit heeft gehad.

Verzameling

SEAT noemt de Cupra Leon K1 een bijzonder model in hun toenmalige line-up en hoopt dat zo veel mogelijk eigenaren van een authentieke K1 zich melden. Dan weet SEAT weer waar ze allemaal zijn. Ook hoopt de Engelse tak van het merk dat het lukt om zo veel mogelijk K1’s op dezelfde plek te krijgen. Een tof gebaar om een ‘vergeten limited edition’ eindelijk officieel te erkennen.