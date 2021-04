Cupra Formentor is nu 25k goedkoper - Autoblog.nl

Je kunt nu ook een Cupra kopen zonder dat je meteen tegen de €70.000 kwijt bent. Dan moet je uiteraard niet rekenen op 310 pk.

Een Cupra is geen normale Seat. Sterker nog: het is helemaal geen Seat meer. Dat betekent ook een pittig prijskaartje. De Cupra Formentor stond tot op heden vanaf €66.250 in de prijslijsten. Best een hoop geld voor een Seat.

Oké, met 310 pk is het geen kinderachtige auto, maar dan nog. Degenen die een wat mildere (en tevens goedkopere) versie van de Formentor wensten moesten nog even geduld hebben. Het was ook niet alsof er een betaalbare Seat-versie van is, de Formentor is er enkel en alleen als Cupra.

Er is nu echter goed nieuws voor de Formentor-fans: de goedkopere hybride versies maken hun opwachting in de prijslijsten. Even een kleine opfrisser: de instapper is de e-HYBRID met een systeemvermogen van 204 pk. Daarboven komt de VZ e-Hybrid met 245 pk.

Waar het om gaat: de prijzen. De e-HYBRID (de instapper dus) kost vanaf €43.990. Vind je 204 pk wat te tam voor een Cupra, dan ben je minstens €49.990 kwijt voor een VZ e-HYBRID. Die laatste is daarmee zo’n vier mille duurder dan de gelijk gemotoriseerde Tiguan. Je moet het er voor over hebben, maar dan heb je wel een wat strakkere en sportievere auto.

De kersverse Cupra e-Hybrid en VZ e-Hybrid zijn vanaf nu online te bestellen via de website van Cupra.