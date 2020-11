Dit kost de 310 pk sterke Cupra Formentor - Autoblog.nl

Wat moet je neertellen voor een sportieve SUV met 310 pk? Je leest het hier.

Het is een van de trends de laatste jaren in autoland: het in het leven roepen van submerken. Ook Seat deed hieraan mee door Cupra een eigen merk te maken. De eerste modellen waren daarentegen gewoon snellere varianten van de Leon en Ateca. Wat Cupra altijd al deed dus, maar dan zonder Seat-logo. Nu komt Cupra echter met iets unieks: de Formentor. Die is namelijk niet als Seat te krijgen.

Cupra is altijd het sportieve label geweest van Seat en dat is niet veranderd met de verzelfstandiging. De Cupra Formentor is daarom een snelle jongen met 310 pk. Dat is net zoveel als de Cupra Leon ST en bijna net zoveel als de nieuwe Golf R, die niet geheel toevallig over dezelfde 2.0 TSI-motor beschikken. 0-100 km/u doet de Formentor in 4,9 seconden en de top is begrensd op 250 km/u.

Qua uiterlijk heeft de Formentor die nieuwe stijlelementen van Cupra meegekregen. Naast het nieuwe logo bestaan deze uit bronzen accenten en een matblauwgroene kleur. De designtaal is verder gelijk aan die van Seat.

We weten nu ook de prijs van de Cupra Formentor. Het eerste zelfstandige Cupar-model heeft een vanafprijs meegekregen van €62.300. Schrik niet: dit is de vanafprijs van de topversie. Een iets tammere en fiscaal gunstigere plug-in hybride met 245 pk volgt nog. Je hoeft de hoop dus nog niet op te geven als deze versie buiten je budget valt.

De Cupra Formentor heeft niet al te veel directe concurrenten. Concurrentie vanuit eigen huis is er in de vorm van de recent onthulde Tiguan R met 320 pk. Het is alleen nog niet bekend welk prijskaartje deze krijgt.