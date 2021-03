Cupra Formentor e-Hybrid en VZ e-Hybrid - Autoblog.nl

Met de Cupra Formentor e-Hybrid modellen is de range nu behoorlijk compleet.

Voor wie gisteren niet de uitslag heeft gezien van de Europese Auto van het Jaar-verkiezing: je hebt wat gemist. De presentatie was zo tenenkrommend slecht, dat het weer briljant en vermakelijk was (bekijk het hier). Het is in feite een soort Eurovisie Songfestival voor auto’s, waarbij het budget van het evenement is vastgezet op iets minder dan 250 euro, waarschijnlijk. Dat is inclusief kleffe broodjes en lauwe koffie.

De Toyota Yaris heeft gewonnen. Chapeau, chapeau, chapeau! Maar de grootste verrassing was misschien wel dat de Cupra Formentor derde is geworden. Want het is ook niet dat de Toyota Yaris dík had gewonnen. Integendeel, de Fiat 500 en Cupra Formentor deden lang mee om de eindoverwinning. De Cupra Formentor kan dus full Paul Walker gaan op de Yaris (“Dude, I alsof had you!”). Ten tijde van het testen was er slechts één uitvoering van de sportieve Spaanse cross-over. Nu zijn er veel meer!

Cupra Formentor e-Hybrid

De Cupra Formentor werd geïntroduceerd met de 310 pk sterke 2.0 TSI-motor. Onlangs is de Formentor VZ5 met 2.5 vijfcilinder turbo ook een dingetje geworden. Uiteraard kan het zo zijn dat die twee uitvoeringen net even te veel van het goede zijn. Daarom is er goed nieuws. Er zijn niet één, maar twee nieuwe Formentors bij gekomen, de e-Hybrid en de VZ e-Hybrid.

Bekende aandrijflijnen

Het zijn twee bekende aandrijflijnen. Beide hebben een 1.4 TSI met elektromotor en beide zijn een plug-in hybride. Wel is er een verschil in prestaties. Die Cupra Formentor e-Hybrid levert namelijk maximaal 204 pk. De Cupra Formentor VZ e-Hybrid heeft daarentegen 245 pk onder de kap. Het is wel eventjes wennen, Cupra was vroeger een badge van snelle Seats, nu is VZ dus een badge voor snelle Cupra’s. De langzame versie gaat in 7,8 seconden naar de 100 km/u en haalt een top van 205 km/u.

Prestaties Cupra Formentor e-Hybrid

De ‘VZ’ gaat sneller en kan in 7 tellen naar de 100 snellen. Ook de topsnelheid is hoger, namelijk 210 km/u. Het 13 kWh grote accupakket weegt 130 kg. Met de gewone Formentor kun je 58 km puur elektrisch afleggen, met de VZ is 54 km het maximaal haalbare. Naast meer vermogen heeft de Cupra Formentor VZ e-Hybrid adaptieve dempers. Deze zijn optioneel op de gewone versie. 18″ wielen zijn op beide modellen standaard, 19″ is optioneel leverbaar. Ook in het interieur is de VZ net even ietsje sportiever.

Bestellen

De Cupra Formentor e-Hybrid en Cupra Formentor VZ e-Hybrid zijn vanaf April 2021 te bestellen. Voor die tijd worden de prijzen ook bekend gemaakt.