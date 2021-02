Cupra Formentor VZ5 is ultieme imagobooster - Autoblog.nl

De Cupra Formentor VZ5 geeft het merk ineens veel meer sjeu.

Het merk Cupra is inmiddels alweer drie jaar oud. Zoals wel vaker bij een nieuw merk, is het een beetje afwachten wat ze gaan doen en waar ze voor staan. In dit specifieke geval van Cupra wisten we natuurlijk dat het het sportmerk van Seat ging worden.

Cupra Formentor VZ5

De Cupra Ateca is een verrassend leuke crossover en de Cupra Leon is traditioneel de verstandige keuze voor een petrolhead. Maar écht wezenlijk anders dan een Seat zijn die auto’s niet. Toch wil Cupra echt een eigen merk zijn. Met deze Cupra Formentor VZ5 moet dat écht gaan gebeuren.

Topmodel

De geruchten (en bevestigingen) gingen al een tijdje rond. Deze ‘VZ5’ is de eerste unieke auto van het merk Cupra en het absolute topmodel. Een ware imagebooster, zo u wilt. Dat wil zeggen: er bestaat niet zoiets als een ‘Seat Formentor’. Met de Cupra Formentor VZ5 gaan de Spanjaarden nog iets verder, het is namelijk een enorm gepeperde versie met een motor die we in geen enkele Seat tegenkomen.

Motor Cupra Formentor VZ5

Laten we meteen met het goede nieuws beginnen. Ja, die dikke 2.5 TFSI vijfcilinder turbomotor ligt in het vooronder van de Cupra Formentor VZ5! Dat is de motor die we kennen uit de Audi TT-RS en Audi RS Q3. In de Cupra-versie pompt het blok er 390 pk en 480 Nm uit. Dat is 10 pk minder dan in de Audi’s. Het hoeft uiteraard geen betoog dat dit de snelste Cupra ooit is: 0-100 km/u duurt slechts 4,2 seconden. Uiteraard is de topsnelheid begrensd op 250 km/u.

Uitrusting

De Cupra Formentor VZ5 is standaard voorzien van een DSG-transmissie en vierwielaandrijving. Eveneens standaard is de adaptieve damper control (DCC), waarmee je 15 standen qua demping kunt selecteren. Ook krijg je standaard flinke remmen van de firma Akebono met zes zuigers. De wielen zijn enorme jetsers van maar liefst 20 inch. Verder kun je aan de bumper, splitter en uitlaten zien dat het een ‘VZ5’-model is en niet een reguliere VZ (met 310 pk). Ook uniek voor de VZ5 is de mat-grijze lak Taiga Grey. Andere kleuren zijn mogelijk.

















Interieur Cupra Formentor VZ5

Kijk we in het interieur, dan gaat het feestje verder. Je kunt daar kiezen uit zwarte of blauwe kuipstoelen. Deze zijn bekleed met een combinatie van leder en Dinamica, een soort alcantara. Dan het grote scherm in het midden: het 12-inch infotainment-displayscherm kun je koppelen aan je Android- of Apple smartphone. De Cupra Formentor VZ5 staat aan het einde van dit jaar bij de dealers. Je moet er redelijk snel bij zijn, want er gaan er maximaal 7.000 van gebouwd worden.

