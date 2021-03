FC Barcelona steeds beter dankzij Cupra* - Autoblog.nl

FC Barcelona doet het goed de laatste tijd. De laatste tijd rijden ze ook allemaal in een Cupra. *Dat kan dus geen toeval zijn.

Niemand wil op het verkeerde moment instappen. Dat geldt zowel in het voetbal als in de F1. Denk aan Fernando Alonso. De Spanjaard geldt nog altijd als een van de beste coureurs aller tijden. Je mag het niet zeggen, maar qua pure race-craft, wagenbeheersing en controle is ‘ie misschien wel beter dan Lewis Hamilton. Maar ja, waar Hamilton eind 2013 de verstandige beslissing maakte door over te stappen naar Mercedes, heeft Alonso met talent telkens het verkeerde team weten uit te kiezen.

FC Barcelona

Normaal gesproken zorgt Ronald Koeman er wel voor dat hij over behoorlijke spelers beschikt. Bij zijn jeugdliefde FC Barcelona is hij uiteraard iets minder selectief. Bij Barca had je bijna altijd standaard de beste spelers in de wereld én uiteraard een dikke Audi van de zaak. Beide vliegers gaan niet meer helemaal op. Ten eerste omdat het team een tikkeltje wisselvallig is en omdat men tegenwoordig Cupra rijdt.

Jazeker, de ene Spaanse grootmacht werkt samen met de andere Spaanse grootmacht. Speciaal voor de gelegenheid mochten de spelers van FC Barcelona hun eigen Cupra samenstellen en personaliseren. De afgelopen week mochten de ruim betaalde voetbalsterren un keurig geprijsde Cupra in ontvangst nemen.

Formentor

De meeste spelers kozen daarbij voor de Cupra Formentor. De snelle VZ5 is nog niet leverbaar, maar wel konden ze kiezen uit een plug-in Hybride versie of een 310 pk sterke benzine-variant. Twee spelers kozen voor de Cupra Ateca. Geen één voetballer houdt van een hete hatchback of snel stationwagon. We zien namelijk geen Cupra Leon en Cupra Leon ST op de foto’s voorbij komen.

Of Ronald Koeman zijn Bentley of Range Rover heeft ingeruild voor zo’n kekke Cupra is nog niet bekend. Het gaat overigens een stukje beter met FC Barcelona de laatste tijd.

Van het weekend werd nog met 1-6 gewonnen bij Real Sociedad. De Catalanen zijn dus lekker opgeklommen de laatste tijd. Of dat door de nieuwe lading Cupra’s komt, is niet bevestigd maar lijkt wel waarschijnlijk.