Officieel: Volkswagen GTX is nieuw performance label - Autoblog.nl

Vandaag kondigt Volkswagen officieel de komst van het GTX performance label aan.

Vroeger was het leven simpel. Je had GTI en dat was hét performance label van Volkswagen. Vandaag de dag heb je GTE, GTD en daar komt straks GTX bij. Dat dit nieuwe label eraan zat te komen wisten we al een tijdje, maar nu is het nieuws officieel.

Het eerste product van dit nieuwe label is de Volkswagen ID.4 GTX. De onthulling van dit topmodel is op 28 april. Volkswagen gaat het performance label gebruiken voor de elektrische ID-auto’s van het merk. Een Golf GTX of iets dergelijks hoef je dus niet te verwachten.

De huidige ID.4 is in alle opzichten niet heel sportief te noemen, maar de als GTX moet de Volkswagen dit wel gaan zijn. Naast een eigen uiterlijk, zijn er ook onderhuidse veranderingen. Met een extra elektromotor op de vooras krijgt de ID.4 vierwielaandrijving. Wat dit betekent voor de pk’s en het rijgevoel is nog even afwachten. Met de officiële onthulling krijgen we meer te horen over deze aandrijflijn.

De krachtigste ID.4 van dit moment heeft 204 pk. Dat mag wel wat steviger natuurlijk. In combinatie met vierwielaandrijving en het koppel dat meteen beschikbaar is kunnen we een zeer rappe ID.4 verwachten. We gaan het zien.