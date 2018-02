CUPRA laat sportieve ambities zien met TCR racer

Ze blijven maar doorgaan bij Seat, eh, Cupra!

De ene na de andere CUPRA vliegt je vandaag om de oren. Eerder kwamen de Ateca, Ibiza concept en de Leon CUPRA R ST al voorbij. Misschien blijven ze er zo veel uitpompen tot je vergeet dat het gewoon SEAT’s zijn met een andere badge.

Dit is in ieder geval de CUPRA TCR, de eerste race-auto van het merk. Goede zet van CUPRA, want je moet natuurlijk wel een merk zijn met race-pedigree. Voor merken als BMW, Alfa Romeo en Honda heeft dat absoluut geen windeieren gelegd. Maar natuurlijk is dit geen spiksplinternieuwe auto. Eerder heette dit de SEAT Leon Cup Racer TCR. De CUPRA TCR komt dit jaar uit in de TCR-raceserie. Een raceserie die dient als goedkoper alternatief voor de WTCC.

De CUPRA TCR is op een aantal punten anders dan de straatlegale Seat Leon. Zo heeft de TCR racestoelen, andere bumpers, een gewijzigde motorkap en een sportstuur. Ook is het complete interieur verwijderd om de auto nog lichter te maken. Het motormanagement is ook aangepast zodat de Balance of Performance overeenkomt met de race-reglementen. Dat is natuurlijk het leuke van de toerwagenracerij: het veld zit lekker dicht op elkaar. De CUPRA TCR racer doet mee vanaf dit seizoen. Dat betekent dus dat je deze auto in actie kan zien op Assen en Zandvoort dit jaar.

Dan hebben we een klein verzoek aan CUPRA: kunnen jullie een straatversie hiervan maken? Met gestript interieur, semi-slicks, rolkooi en díe bodykit plus spoiler? Natuurlijk zul je er niet veel van verkopen, maar het kan ervoor zorgen dat het sportieve imago van CUPRA dan net even geloofwaardiger is. En natuurlijk zodat @CasperH er eentje kan lenen voor een rijtest…