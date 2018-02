SEAT geeft ons deze CUPRA Ateca

Het eerste model van een nieuw merk..

Het is alleen geen nieuw model, het is een SEAT Ateca. In dit geval zit er echter een ander logo op de neus. Dit is het nieuwe CUPRA-logo. Dit nieuwe merk komt voort uit het performancelabel van SEAT, waarmee sinds 1996 de sportieve modellen worden aangeduid.

CUPRA wordt een zelfstandige entiteit binnen SEAT, met eigen groeiambities. “Ons doel is om de CUPRA-verkopen de komende vier jaar te verdubbelen”, aldus Wayne Griffiths, verkoop- en marketingdirecteur bij SEAT. Vreemd, want niet bestaande verkopen kun je niet verdubbelen? Maar goed, het nieuwe merk krijgt zijn eigen ruimte bij ongeveer 260 speciaal geselecteerde CUPRA-dealers uit het bestaande SEAT-dealernetwerk in Europa.

De CUPRA Ateca heeft een 2.0 TSI-motor met 300 pk, die is gekoppeld aan een zeventraps DSG-automaat met dubbele koppeling en vierwielaandrijving. De topsnelheid is 245 km/u en de sprint van 0-100 km/u kan in 5,4 seconden afgetikt worden.