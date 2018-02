CUPRA geeft kijkje in de keuken met deze Ibiza

Wilde plannen met het rebadgen van SEAT's.

Al sinds 1996 is CUPRA het Performancelabel van SEAT. Maar zoals eerder al bekend werd is CUPRA niet alleen meer een performancelabel, het is nu ook een eigen merk. Naast de Ateca zullen we in de toekomst wellicht ook een CUPRA Ibiza en Arona krijgen. Op de foto’s is een designstudie van de CUPRA Ibiza te zien

Zoals het woord ‘designstudie’ al aangeeft is het nog niet zeker dat beide modellen er gaan komen. Al lijkt het ons vrijwel zeker dat de Cupra Ibiza er hoe dan ook komt. Deze auto ziet er al behoorlijk productierijp uit.

Volgens SEAT (of CUPRA?) laat het design de enorme potentie van het merk zien. Vreemd, aangezien de CUPRA Ibiza er vrijwel hetzelfde uitziet als de SEAT Ibiza CUPRA (rijtest). De noodzaak van de autonomie van het CUPRA merk ontgaat mij volledig. Maar daar zullen de jongens van SEAT vast veel langer over nagedacht hebben.