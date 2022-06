CUPRA URBANREBEL is de nieuwe VW Polo

Hoofdletters genoeg in Barcelona. De CUPRA URBANREBEL gaat een hele belangrijke worden!

De Volkswagen ID.3 en CUPRA Born kennen we inmiddels wel. Het is betaalbaarder dan een ID.4 of Skoda Enyaq, maar voor de massa nog steeds aan de prijs. De nieuwe CUPRA URBANREBEL zit een segment lager. En dat is interessant! Op termijn moet deze nieuwe elektrische auto modellen als de Polo, de Seat Ibiza en de Skoda Fabia gaan vervangen.

De URBANREBEL gaat dus opereren in het B-segment. In CUPRA-vorm is het meteen een lekker karretje. Hoewel de elektrische auto bijna klaar is voor productie, is het model in de video en op de foto’s nog een concept. Wouter laat uitgebreid in de video zien dat toch veel elementen terug zullen komen op het productiemodel.

De EV is 4 meter lang, 1,97 meter breed en 1,57 meter hoog. Een flink ding dus, maar zoals gezegd is dit een concept. De wielbasis bedraagt 2,6 meter. In tegenstelling tot de ID.3 en consorten, is de CUPRA URBANREBEL voorwielaangedreven. Het model staat op het MEB Small platform.

Deze elektromotor levert 226 pk. Je komt tot 440 kilometer ver op een volle batterij. Let wel, dat is de range versie. Er komen uiteindelijk meerdere varianten op de markt. De goedkoopste heeft een richtprijs van 20.000 euro, wat natuurlijk erg interessant klinkt. Met een 0-100 tijd van 6,9 seconden is het ding vlot zat.

Het interieur heeft ook aandacht gehad. CUPRA heeft flink uitgepakt met het URBANREBEL concept. Nu is altijd weer de vraag wat je er uiteindelijk van gaat terugzien in de productieauto, maar het ziet er in elk geval zeer tof uit.

Voorlopig blijf je nog Polo’s en Ibiza’s op de weg zien. De CUPRA URBANREBEL verschijnt pas in 2025 in productievorm op de markt.